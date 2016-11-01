سرویس دهی رایگان به شرکت کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، محمود ایرانمنش گفت: تمهیدات لازم برای ارائه خدمت به راهپیمایان ۱۳ آبان از سوی سازمان اتوبوسرانی اندیشیده شده است و امسال برای سهولت در امر سرویس دهی تعداد ۱۰۰ دستگاه امر انتقال راهپیمایان به مسیر راهپیمایی را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه تعداد ۵۵ دستگاه اتوبوس بین مدارس ناحیه یک و دو برای انتقال دانش آموزان تقسیم شده و تعداد ۳۵ دستگاه اتوبوس در مسیرهای اصلی شهر کار انتقال شهروندان را به چهارراه توحید، محل راهپیمایی انجام می دهند، تصریح کرد: همچنین تعداد ۱۰ دستگاه اتوبوس جهت پشتیبانی در نظر گرفته شده است.

ایرانمنش با تاکید بر اینکه بعد از اتمام مراسم، سرویس دهی در مسیرهای اصلی شهر انجام می شود، تصریح کرد: همچنین سرویس دهی به مدارس ناحیه یک از خیابان مصلی و ناحیه دو از سمت بلوار جانباز شرقی صورت می‌گیرد.