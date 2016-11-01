باید از تمام ظرفیت های خالی منطقه ویژه ماهشهر استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاهدایی پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه سرمایه گذاری که با حضور شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، استاندار خوزستان و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: توسعه منطقه را با بررسی های انجام شده در حواشی خلیج فارس و دریای عمان در نظر داریم. هزینه های سنگینی برای تأمین زیرساخت های توسعه لازم است.

وی افزود: واقعا منطقه ویژه احداث کردن خیلی سنگین است و دولت باید سرمایه گذاری لازم را داشته باشد چون بخش خصوصی امکان سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت را ندارند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: مناطق ویژه کیش، قشم، عسلویه و ماهشهر نیز همه با ایجاد زیرساخت ها توسط دولت شکل گرفته است. از نصف ظرفیت ماهشهر استفاده می شود و هنوز اسکله ها ظرفیت بیشتری دارند، جاده ها و خطوط خوراک و محصول هنوز هم ظرفیت دارند.

شاهدایی اضافه کرد: از مجموعه ظرفیت فجر یک و ۲ اصلا استفاده نمی شود و می توان واحدهای جدید را اضافه کرد. ترجیح بر این است با توجه به تجربیات موجود به دنبال این هستیم که از ظرفیت های خالی منطقه استفاده شود.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران عنوان کرد: متقاضی زیادی هست و حتی خارجی ها نیز اعلام آمادگی کردند ولی آنها زمین های خرد نمی خواهند و به دنبال زمین های بالای ۲۰ هکتار هستند.

وی گفت: صنعت پتروشیمی پیشتاز اجرای مسئولیت های اجتماعی است ولی برای توسعه منطقه اقتصادی همانطور که برای رشد اقتصاد کشور خوب است ولی خطرات دیگری مردم منطقه را تهدید می کند که باید برای کاهش آنها نسبت به توسعه فضای سبز و اشتغالزایی مردم همت داشته باشیم.

معاون وزیر نفت یادآور شد: در حقیقت به دنبال توسعه پایدار و همگن هستیم یعنی باید شهرها در کنار صنعت رشد و فرهنگ سازی لازم برای جذب سرمایه گذار در منطقه انجام شود.

شاهدایی در پایان بیان کرد: ظرفیت و گنجایش توسعه پایدار در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وجود دارد.