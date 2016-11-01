ممنوعیت برداشت آب در دشت اردبیل تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وطن‌دوست ظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی وضعیت مصارف آبی بخش کشاورزی اردبیل تصریح کرد: به دلیل برداشت‌های غیرمجاز دشت اردبیل در سال‌های اخیر ممنوع اعلام شده و سفره های آبی آن با افت همراه است.

وی افزود: با توجه به اینکه حوزه کشاورزی بیشترین مصارف آبی را دارد و از سویی محدودیت منابع آبی دشت اردبیل مشهود است، ضروری است نگرش به شیوه‌های کشاورزی دشت تغییر یابد.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری اردبیل تأکید کرد: در کشاورزی می‌بایست به بهره‌وری محصولات کشاورزی توجه ویژه شود و میزان استحصال ماده خشک از هر مترمکعب آب با شیوه‌های جدید کشت افزایش یابد.

وطن‌دوست با تأکید به اینکه در کشور میزان استحصال ماده خشک به ازای هر مترمکعب آب حدود سه‌دهم کیلوگرم است، ادامه داد: این در حالی است که میزان استحصال در کشوری مانند آلمان چهار کیلوگرم است.

وی متذکر شد: روی آوردن به شیوه‌های نوین آبیاری و استفاده از شیوه‌های جدید در کشت محصولات می‌تواند خود به مدیریت منابع آبی منجر شود.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری اردبیل به ضرورت فرهنگ‌سازی این مهم در بین کشاورزان و باغداران تأکید کرد و افزود: لازم است کشاورزان به سمت استفاده از شیوه‌های نوین متمایل شده و در این راستا با اطلاعات و آگاهی حرکت کنند.

وطن‌دوست همچنین به کاهش بارش‌ها در شهرستان اردبیل اشاره کرد و افزود: در واقع در وضعیتی که میزان مصرف بیش از میزان بارش است لازم است مدیریت منابع آبی به جد موردتوجه قرار گیرد.

وی همچنین تکمیل سدهای معیشتی را ضروری دانست و تأکید کرد: در بخش سازه‌ای کشاورزی شهرستان نیازمند تکمیل سدهای معیشتی و در بخش غیر سازه‌ای نیازمند استفاده از شیوه‌های نوین است.