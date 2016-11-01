عفو بین الملل خواستار توقف حملات معارضین سوری به حلب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی در مورد کشته شدن غیر نظامیان در شهر حلب سوریه به ویژه مناطق غربی این شهر از معارضین سوری خواست تا حملات خود به این منطقه را متوقف کنند.

بر اساس این گزارش، مناطق غرب حلب در کنترل ارتش سوریه است و معارضین سوری در هفته های اخیر حملاتی را در این منطقه انجام داده اند.

«صامح حدید» معاون سازمان عفو بین الملل در دفتر منطقه ای آن در بیروت، در این رابطه گفت: شکستن محاصره حلب به معارضین سوری این مجوز را نمی دهد که قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض کرده و اقدام به بمباران مناطق مسکونی در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه کنند.

در بیانیه ای که از سوی عفو بین الملل منتشر شده نیز معارضین سوری به «نادیده گرفتن حیرت آور زندگی شهروندان» متهم شده اند.

در هفته های گذشته حامیان غربی و عربی معارضین سوری برای سرپوش گذاشتن بر جنایات آنها، سوریه و روسیه را متهم به بمباران حلب می کردند اما بعد از آنکه دمشق و مسکو از توقف حمله به حلب خبر دادند حملات معارضین به مناطق مسکونی این شهر همچنان ادامه پیدا کرد به طوری که در جدیدترین اقدام، روسیه خواستار انجام تحقیقات بین المللی در مورد حملات انجام شده به حلب، شده است.