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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

مارتین شولتز:

آنکارا خط قرمزها را رد کرده است

آنکارا خط قرمزها را رد کرده است

رئیس پارلمان اروپا با اشاره به بازداشت مدیران روزنامه جمهوریت در ترکیه اظهار داشت که آنکارا خط قرمزها را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، «مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا در سخنانی با توجه به بازداشت مدیران روزنامه جمهوریت در ترکیه اعلام کرد: آنکارا خطوط قرمز آزادی بیان و اندیشه را رد کرده و این جای تاسف دارد. 

وی با بیان اینکه روزنامه جمهوریت از قدیمی ترین روزنامه های ترکیه است، افزود: این پاکسازی های دولتی به هیچ وجه به نفع امنیت ترکیه نبوده و نگرانی هایی را به دنبال خواهد داشت.

دفتر دادستانی شهر استانبول دوشنبه از صدور حکم بازداشت عوامل اجرایی روزنامه جمهوریت ترکیه به اتهام همکاری با شبه نظامیان کرد و سازمان «فتح الله گولن» رهبر مخالفان دولت آنکارا خبر داد.

در بیانیه دفتر دادستانی استانبول، جرم دست اندرکاران روزنامه جمهوریت نشر مطالبی در حمایت از کودتای نافرجام ۱۵ جولای عنوان می شود.

گفتنی است که پلیس ترکیه تاکنون سردبیر این رسانه را بازداشت کرده و منزل برخی از عوامل اجرایی آن را نیز مورد تفتیش قرار داده است.

کد مطلب 3812154
شقایق لامع زاده

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