حسن معجونی درباره وضعیت تولید نمایش «آشپزخانه» نوشته آرنولد وسکر به عنوان جدیدترین تجربه کارگردانی خود در عرصه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: تمرین‌های این نمایش مراحل پایانی خود را طی می‌کند و قرار است سایت فروش بلیت اجرا نیز آغاز به کار کند تا بتوانیم از ۱۸ آبان‌ماه نمایش «آشپزخانه» را در تماشاخانه پالیز روی صحنه ببریم.



وی درباره تغییراتی که در نمایشنامه «آشپزخانه» برای اجرا ایجاد شده است، توضیح داد: نمایشنامه دراماتورژی شده ولی همان حال و هوای متن حفظ شده است.



کارگردان نمایش «آشپزخانه» درباره تعداد بازیگران این اثر نمایشی، افزود: در این نمایش بیش از ۳۰ بازیگر حضور دارند که همه جوان هستند. البته با تعدادی از این بازیگران پیش از این نیز همکاری داشتیم. ۲ نفر از بازیگران نمایش از هنرجویان کارگاه‌هایی هستند که در شهر رشت برگزار کردم. همچنین تعدادی از بازیگران نیز از آموزشگاه‌های سمندریان، آوا و همچنین دانشجویان تئاتری هستند.



معجونی در پایان درباره شیوه اجرای نمایش «آشپزخانه» و تفاوت‌های این نمایش با تجربه‌های قبلی گروه تئاتر «لیو»، اظهار کرد: این نمایش به لحاظ اجرایی به دلیل اینکه به صورت چهارسویه اجرا می‌شود با اکثر نمایش‌های گروه به غیر از نمایش «پای دیوار بزرگ شهر»، تفاوت دارد.



مهرزاد جعفری و ساغر بوباش کار ترجمه نمایشنامه «آشپزخانه» را انجام داده‌اند و مهدی چاکری به عنوان دراماتورژ این اثر نمایشی حضور دارد.



حسین حسینیان، مازیار سیدی، محسن نوری، بانیپال شومون، کتایون طلایی، نهال دشتی و مژده دایی از جمله بازیگران نمایش «آشپزخانه» هستند.



شایلان عشایری طراح صحنه، ندا نصر طراح لباس، صبا کسمایی طراح نور، پویا پورامین موسیقی، پانیز برزعلی طراح حرکت، مهرداد قیومی دستیار کارگردان، زهرا رایگانی برنامه‌ریز و منشی صحنه از دیگر عوامل اجرایی این اثر نمایشی هستند.

نمایش «آشپزخانه» ساعت ۱۹ اجرا می‌شود. عکس کنار خبر از مریم قاسمی است.