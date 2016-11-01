طرح مدارس مروج سلامت در ۲۱ مدرسه محدوده ارس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشترک سازمان منطقه آزاد ارس، دفتر سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیر سلامت و دبیر شورای راهبردی آموزش و پرورش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، معاون سلامت آموزش و پرورش استان، رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی، مدیر اجتماعی وسلامت و رئیس مرکز بهداشت ارس که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد، روش های اجرای ابعاد هشت گانه مدارس مروج سلامت و وضعیت مدارس ارس مورد بررسی قرار گرفت.

انعقاد تفاهم نامه اجرای طرح هشت گانه مدارس مروج سلامت در محدوده ارس با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال مابین سازمان منطقه آزاد ارس، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و نیز موضوعاتی چون ارتقای کیفی آموزش و تعلیم وتربیت مدارس منطقه آزاد و شهرستان، احداث دو باب مدرسه تا سال آینده تحصیلی توسط سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان در محدوده شهر جلفا از جمله مهمترین مورادی بود که در این جلسه بررسی و تصویب شد.

هوشمندسازی نیروی انسانی در راستای هوشمندسازی مدارس

دبیر شورای راهبردی آموزش و پرورش مناطق آزاد کشور نیز در این نشست گفت: در راستای هوشمندسازی مدارس باید نیروی انسانی و کادر آموزشی نظام تعلیم و تربیت نیز هوشمند سازی شوند.

محمدابراهیم موذنی با بیان اینکه تدوین طرح راهبردی آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است، افزود: تا کنون کارهای بسیار ارزنده ای در تجهیز سخت افزاری مدارس صورت پذیرفته است که من بعد باید توانمندسازی و هوشمندسازی نیروی انسانی را در راستای هوشمندسازی مدارس به صورت جدی پیگیری و اجرا شود.

موذنی با تاکید بر شناسایی نیاز های دانش آموزان و معلمان در حوزه هوشمند سازی مدارس گفت : در این راستا تشکیل کمیته ای مشترک به منظور بررسی و برآورد نیروی انسانی و تدوین نقشه راه عملیاتی و هدف گذاری متناسب با واقعیت های موجود مناطق آزاد ضروری است.

تامین امکانات سخت افزاری مورد نیاز مدارس توسط منطقه آزاد ارس

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این نشست اظهار داشت: طرح مدارس مروج به منظور اجرای مشترک موثر و بهینه برنامه مدارس مروج سلامت با هدف ایجاد محیطی سالم که بتواند سلامتی را برای دانش آموز، اولیا و مدرسه به ارمغان آورد و نیز ارتقا و تکمیل شاخص های بهداشتی در کلیه مدارس منطقه اجرا می گردد.

یوسف داداش زاده افزود: طی این تفاهم نامه که از آبان ماه امسال به مدت یک سال خواهد بود، امکانات سخت افزاری مورد نیاز مدارس از طریق سازمان منطقه آزاد ارس تامین می شود.

وی در ادامه عنوان کرد: اجرای برنامه جامع آموزش سلامت، ارائه خدمات بالینی و سلامت روان و مشاوره ای، سلامت محیط، بهبود تغذیه در مدارس، ارتقای سلامت معلمان و کارکنان ومشارکت والدین و جامعه در برنامه ریزی ارتقای سلامت تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی از جمله مهمترین مورادی است که با پیاده سازی این تفاهم نامه در مدارس اجرا می شود.

گفتنی است تشکیل شورای راهبری با حضور مدیرعامل ارس، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و معاون سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان، تشکیل دبیرخانه شورای راهبری-اجرایی با مسئولیت مدیر اجتماعی سلامت و ورزش ارس و تشکیل کمیته پنج گانه اجرایی شهرستان مشتمل بر کمیته های سلامت محیط زیست، بهبود تغذیه سالم، خدمات سلامت روان و مشاوره مدارس، ارتقای سلامت دانش آموزان و کارکنان و تدوین برنامه عملیاتی-پایش و ارزشیابی از جمله وظایف و راهبری های لحاظ شده در این تفاهم نامه است.