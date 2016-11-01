امکان کشت بیش از ۲۰ گونه گیاه دارویی با ارزش صادراتی بالا درزنجان

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام احاقلو ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: بخش باغبانی به دلیل برخورداری از قابلیت های فراوان از جمله ارزآوری و اشتغالزایی می تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف توسعه ای کشور داشته باشد و در این راستا استفاده بهینه از امکانات موجود بویژه منابع محدود آب و خاک به عنوان یکی از راهکارهای تحقق این هدف باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

بهنام اوجاقلو تصریح کرد: به واسطه بهره گیری از ظرفیت های بخش باغبانی ضمن تامین نیازهای غدایی استراتژیک، با اشتغالزایی در سطح گسترده بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیکاری نیر رفع خواهد شد بویژه اینکه در این بخش امکان ایجاد و فعالیت واحدهای کوچک تولیدی نیز وجود داشته و با یک برنامه ریزی دقیق می توان فعالیت های این واحدهای کوچک را ساماندهی و ضمن ایجاد اشتغال برای قشر عظیمی از افراد جامعه به اهدافی چون افزایش کمیت و کیفیت محصولات تولید شده نیز دست یافت.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت پرورش و تولید گیاهان دارویی در استان زنجان تصریح کرد: رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکیب های طبیعی در صنایع دارویی، آرایشی- بهداشتی و غذایی و به دنبال آن توجه مردم، مسئولان و صنایع داخلی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر، لزوم تولید بیشتر و با کیفیت بهتر این گیاهان را در استان ایجاب می کند.

اوجاقلو با بیان اینکه شناخت علمی گونه های دارویی، توسعه کشت و بهره برداری صحیح و اصولی از آن ها می تواند نقش مهمی در سلامت جامعه و صادرات غیر نفتی داشته باشد، به تنوع و رویش طبیعی بیش از ۲۰۰ گونه گیاه دارویی در فلور گیاهی استان و مزیت نسبی و امکان کشت بیش از ۲۰ گونه گیاه دارویی با ارزش صادراتی بالا در استان زنجان اشاره کرد و افزود: استان زنجان از شرایط اقلیمی بسیار مساعد و مناسبی در زمینه کشت و تولید گیاهان دارویی برخوردار بوده و در بیشتر موارد شرایط موجود اقلیمی سبب کاهش نسبی جمعیت آفات و بیماری ها در رویشگاه ها می شود که این خود عامل موثری در کنترل آفات و بیماری ها و امکان تولید گیاهان و محصولات سالم و حتی ارگانیک بدون استفاده از سموم را میسر می سازد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به وجود اراضی وسیع و مستعد برای کشت گیاهان دارویی در استان عنوان کرد: افزایش روز افزون نیازمندی جوامع داروسازی جهان، کم توقع بودن این گیاهان نسبت به آب و خاک مرغوب، تولید و اشتغال زایی پایدار در این بخش و نیز ارزش صادراتی بالای گیاهان دارویی از جمله عواملی است ضرورت توسعه کشت و تولید انواع گیاهان دارویی در استان زنجان را ضروری می سازد.

وی گفت: در حال حاضر آویشن، اسطوخودوس، بادرنجبویه، اکلیل کوهی، سنبل الطیب، نعناع فلفلی، گل راعی، گل محمدی، رازیانه، سرخارگل و به لیمو از جمله گونه های گیاهان دارویی هستند که از سوی کمیته فنی گیاهان دارویی استان زنجان به عنوان گونه های امید بخش برای توسعه کشت در استان معرفی شده اند.