به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب الله توکلی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به برگزاری رزمایش شهدای مدافع حرم در استان لرستان اظهار داشت: این رزمایش با حضور گردان های بیت المقدس در استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این رزمایش از روز پنج شنبه ۱۴ آبان ماه امسال به مدت دو روز در استان برگزار خواهد شد گفت: هدف از برگزاری این همایش ایجاد آمادگی رزمی، نمایش توانایی رزمی و ارتقای انگیزه در میان نیروهای بسیجی سطح استان است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه این رزمایش به طور همزمان در ۱۴ استان کشور از جمله استان لرستان برگزار می شود گفت: در رزمایش شهدای مدافع حرم لرستان ۱۴ هزار نفر در قالب ۵۵ گردان بیت المقدس و پنج گردان خواهران حضور خواهند داشت.

سردار توکلی حضور بسیجیان لرستانی در یک راهپیمایی، برگزاری کلاس های تاکتیکی عملیاتی و کلاس های حلقه های صالحین را از جمله برنامه های روز نخست رزمایش شهدای مدافع حرم در استان عنوان کرد و گفت: همچنین برگزاری صبحگاه و اجرای عملیات رزمایش از دیگر برنامه های روز دوم خواهد بود.