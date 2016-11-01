دومین اجلاس مشترک کنسولی «ایران و اتریش» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خاجه، دومین اجلاس مشترک کنسولی بین جمهوری اسلامی ایران و اتریش در روزهای یکشنبه و دوشنبه نهم و دهم آبان ماه در تهران برگزار شد.

در این نشست «الیزابت فیسلبرگ» مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه اتریش و علی چگینی مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان به همراه هیات های دو طرف از دستگاه های مختلف حضور داشتند، راه های توسعه مناسبات کنسولی دو کشور و نیز تسهیل مناسبات مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیات های دو کشور در فضایی مثبت و سازنده بر ضرورت تقویت راهکارهایی که منجر به تسهیل و گسترش همه جانبه مناسبات دو جانبه در حوزه های گردشگری، تجاری و اقتصادی، همکاری های پلیسی در حوزه های مختلف و مبادلات مردمی خواهد شد، تاکید کردند.

همچنین موضوع مهاجرت و راه های همکاری دو کشور برای جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی از دیگر محورهای این‌نشست بود. مدیران کل کنسولی دو کشور در پایان این اجلاس، سند مربوطه را که در برگیرندۀ تصمیم دو کشور برای تعمیق روابط کنسولی است، امضا کردند.