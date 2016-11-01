به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروه فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع مراسم اربعین حسینی با حضور سید عباس صالحی، سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام احمدی، مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین، داریوش رضوانی و همایون امیزاده، مشاوران فرهنگی و اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و جمعی از مدیران در این وزارتخانه برگزار شد.

سیدعباس صالحی در این نشست با اشاره به اهمیت مراسم اربعین حسینی گفت: اربعین به عنوان یک رویداد از نظر گستره و تاثیرگذاری کیفی و کمی قابل توجه است. مناسک آیینی بسیاری در ادیان مختلف وجود دارد؛ در ادیان هندی نیز مناسکی شبیه به این رویداد وجود دارد اما اربعین از نظر حضور ملیت‌های مختلف، گستره جغرافیایی، فضای مناسک و بسیاری موارد دیگر اگر نگوییم بی نظیر، کم نظیر است.

وی افزود: از این لحاظ اربعین یک فرصت دینی، فرهنگی و اجتماعی است و دستگاه‌های گوناگون به سهم و ظرفیت خود باید به آن کمک کنند. البته در این میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با موضوع اربعین ارتباط دارد که می‌توان در چند دسته آنها را طبقه بندی کرد؛ ارتقای سطح اخلاقی-معنوی زائران، نخستین حلقه ارتباط میان اربعین و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. میلیون‌ها ایرانی برای ارتقای اخلاقی-معنوی خود در این مراسم شرکت می‌کنند و می‌توان از این فرصت برای ارتقای اخلاقی در جامعه استفاده کرد.

صالحی ادامه داد: دومین موضوع مرتبط مستندنگاری اربعین است. متاسفانه رویدادهای بزرگ به خوبی مستندنگاری نمی‌شوند و در حافظه‌های شخصی مدفون می‌شوند. از طریق مستندنگاری کتبی و تصویری امکان بهره‌برداری برای دیگر افرادی که در این مراسم شرکت نداشته‌اند، فراهم می‌شود. در این حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق ادیبان، خبرنگارن، عکاسان و تصویربرداران می‌تواند کمک کند تا یک مستندنگاری جذاب از این رویداد داشته باشیم.

صالحی خلق آثار هنری را سومین موضوع مرتبط با این رویداد دانست و عنوان کرد: خلق آثار هنری در حوزه نوشتاری، تحریری، شعر داستان، هنرهای تجسمی و... می‌تواند پیام اربعین را زنده نگه دارد.

وی ادامه داد: موضوع مرتبط دیگر نیز دیپلماسی فرهنگی اربعین است. با توجه به اینکه ملیت‌های مختلف در مراسم اربعین حضور دارند، این فرصتی است برای ارتباطات فرهنگی میان شعیان ایرانی و شیعه جهانی. همچنین اربعین فرصتی برای انتقال پیام شیعیان به جهانیان تا سعیان ایرانی با دیگر شیعیان جهان ارتباط برقرار کنند.

سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: موارد یاد شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با مراسم اربعین ارتباط می‌دهد اما باید رویکرد ما در این موضوع مشخص باشد. نخست اینکه اربعین باید یک مراسم مردمی باقی بماند و به هیچ وجه دولتی نشود. هیچ ضرورتی ندارد که مهر و امضای وزارتخانه‌ها در اقداماتی که برای اربعین انجام می‌دهند، دیده شود.

صالحی ایرانی نکردن مراسم اربعین را یکی دیگر از رویکردهای مهم در این رویداد فرهنگی خواند و گفت: مراسم پیاده روی اربعین برای مردم عراق است و فضای اربعین باید فضای جامعه میزبان باشد. مردم عراق نباید تصور کنند که ما قصد داریم آن را مصادره کنیم. نباید حس میزبانی را از مردم عراق بگیریم.

وی افزود: همچنین اربعین نباید به هیچ وجه سیاسی شود زیرا این هویت این مراسم دینی است. سیاسی کردن این رویداد فرهنگی به ضرر است و این مراسم هر چقدر دینی برگزار شود، ما بیشتر به اهداف خود دست یافته‌ایم.

وی در پایان گفت: این کارگروه به سهم خود باید انسجام داشته باشد و هم‌افزایی میان بخش‌های گوناگون صورت گیرد.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام احمدی نیز عنوان کرد: مراسم اربعین یک رویداد فراملی است و به هیچ وجه یک کار سیاسی نیست. این دغدغه باید در میان تمامی افرادی که در این مراسم حضور می‌یابند گسترش یابد.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین حسینی ادامه داد: ۶۰ گروه، سازمان و نهاد در برگزاری مراسم اربعین همکاری می‌کنند و کارگروه ۱۴ گانه برای مدیریت امور در نظر گرفته شده است. امیدواریم که با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده بتوانیم شاهد برگزاری مراسم با شکوه اربعین در امسال باشیم.

بر اساس این گزارش، در این مراسم نمایندگانی از معاونت امور هنری، معاونت سینمایی، معاونت عترت و قرآن، معاونت فرهنگی، معاونت منابع و توسعه، امور استان‌ها، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، بنیاد ادبیات داستانی و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند که به ارائه گزارش برنامه‌های خود با موضوع اربعین و نیز پیشنهادات در این حوزه پرداختند.