به گزارش خبرنگار مهر، «نامه به دزد» عنوان جدیدترین مجموعه طنز نسیم عرب امیری است که از سوی انتشارات قدیانی به چاپ رسید.

این مجموعه شامل نامه‌های این طنزپرداز به شخصیت‌های مختلف سینمایی، سیاسی، فرهنگی و حتی برخی از اجسام، پدیده ها و اصناف است.

عرب‌امینی این مجموعه را در قالب نامه‌نگاری سروده است و در مقدمه آن با همان زبان طنز آمیز به منسوخ و کمرنگ شدن سنت نامه‌نگاری‌های عاشقانه و غیررسمی اشاره می‌کند؛ موضوعی که در گذشته زیاد رایج بوده اما امروزه به نامه‌های رسمی و اداری محدود شده است.

عرب‌امیری درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: همیشه نامه‌نگاری برای من جالب بوده و یکی از حسرت‌های زندگی‌ام این است که چرا در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که تلگرام و شبکه‌های اجتماعی جای نامه‌نگاری‌های گذشته را گرفته است. حتی گاهی فکر می‌کنم اگر برخی از ادیبان گذشته ما که هنوز هم نامه‌هایشان برای مخاطب جذابیت دارد و بحث برانگیز است در دوره ما می‌زیستند الان به جای خلق آن نامه‌ها در حال ارسال پیام برای همدیگر در شبکه‌های اجتماعی بودند! این کمرنگ شدن سنت نامه‌نگاری در روزگار مدرن ایده‌ای بود که باعث شد من به دنبال نگارش نامه‌های با حال و هوای گذشته و البته طنز آمیز بروم.

او همچنین گفت: این کتاب نیز مانند کتاب تازه منتشر شده‌ام «کجایی که یادت بخیر» در انتشارات نیستان شامل دغدغه‌های امروزی من است که فکر می‌کنم دغدغه خیلی از مردم امروز نیز باشد.

از نسیم عرب امیری تاکنون کتاب های «داشت عباس قلی خان پسری»، «کی گفته بخت کچلا بلند»، «کجایی که یادت بخیر» و «نامه به دزد» منتشر شده است. او علاوه بر کار در حوزه طنز در حوزه فیلم نامه نویسی نیز فعالیت دارد.

مؤسسه انتشارات قدیانی، کتاب «نامه به دزد» را در نوبت اول چاپ، تیراژ ۱۱۰۰ نسخه در ۹۶ صفحه و با قیمت ۱۱۰۰۰ تومان منتشر کرده است.