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۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۸:۲۰

پاسخ رئيس كل بانك مركزي به تهديد مالي آمريكا؛ از دلار دور مي‌شويم

پاسخ رئيس كل بانك مركزي به تهديد مالي آمريكا؛ از دلار دور مي‌شويم

رئيس كل بانك مركزي ايران اعلام كرد كه ايران درباره تحريم‌هاي آمريكا عليه بانك صادرات دست به اقدام قانوني خواهد زد و در حال بررسي تغيير برخي از ذخاير ارز خارجي به غير از دلار است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ابراهيم شيباني در گفتگو با روزنامه Emerging Markets (امرجينگ ماركتس ) كه امروز در سنگاپور به چاپ رسيد، در واكنش به تحريم‌هاي آمريكا عليه بانك صادرات ايران گفت :"ما قصد داريم تمامي راه‌هاي قانوني را كه براي ما قابل دسترس در پيش گيريم و انتظار داريم كه صندوق بين المللي پول يك موضع مناسب عليه اقدام يكجانبه و غير قانوني كه مي تواند به طور جدي پرداخت‌هاي بين المللي را مختل كند ، اتخاذ نمايد" .

وي همچنين در اين گفتگو خاطر نشان كرد:" اين اقدام ممكن است ما را وادار نمايد كه خود را از (دلار) دور نگه داريم . من نيز مطمئن هستم كه كشورهاي ديگر به ما نگاه خواهند كرد و حتي هم اكنون ما از ارزهاي ديگر استفاده مي كنيم و اين امر ما را تشويق مي كند كه از دلار دوري كنيم."

شيباني با بيان اينكه "ايران ممكن است درآمد هاي نفتي خود را دربانك‌هاي همسايه مانند، بانك‌هاي عربستان و يا بحرين قراردهد، افزود :"ما همچنين رابطه خوبي با بانكهاي اروپايي داريم".  

رئيس بانك مركزي ايران اقدام آمريكا مبني بر تحريم بانك صادرات را صددرصد سياسي خواند و بيان داشت :"بانكهاي ما بسيار شفاف عمل مي كنند".

طبق روزنامه امرجينگ ماركتس، ابراهيم شيباني همچنين تصريح كرد: چالش خاص ايران با تحريم‌هاي آمريكا هنوز قطعي نشده است، اما تاكيد كرد: تهران به طورفعال درحال پيگيري استدلالهاي خود ازطريق حقوقي وهم صندوق بين المللي پول است .

وزارت خزانه داري آمريكا 8 سپتامبر بانك صادرات ايران را به اتهام حمايت مالي از گروههاي تروريستي تحريم كرد و هرگونه معامله بانكهاي آمريكايي با اين بانك را ممنوع كرد.
کد مطلب 381223

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