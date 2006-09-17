ه گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ابراهيم شيباني در گفتگو با روزنامه Emerging Markets (امرجينگ ماركتس ) كه امروز در سنگاپور به چاپ رسيد، در واكنش به تحريم‌هاي آمريكا عليه بانك صادرات ايران گفت :"ما قصد داريم تمامي راه‌هاي قانوني را كه براي ما قابل دسترس در پيش گيريم و انتظار داريم كه صندوق بين المللي پول يك موضع مناسب عليه اقدام يكجانبه و غير قانوني كه مي تواند به طور جدي پرداخت‌هاي بين المللي را مختل كند ، اتخاذ نمايد" .وي همچنين در اين گفتگو خاطر نشان كرد:" اين اقدام ممكن است ما را وادار نمايد كه خود را از (دلار) دور نگه داريم . من نيز مطمئن هستم كه كشورهاي ديگر به ما نگاه خواهند كرد و حتي هم اكنون ما از ارزهاي ديگر استفاده مي كنيم و اين امر ما را تشويق مي كند كه از دلار دوري كنيم."

شيباني با بيان اينكه "ايران ممكن است درآمد هاي نفتي خود را دربانك‌هاي همسايه مانند، بانك‌هاي عربستان و يا بحرين قراردهد، افزود :"ما همچنين رابطه خوبي با بانكهاي اروپايي داريم".



رئيس بانك مركزي ايران اقدام آمريكا مبني بر تحريم بانك صادرات را صددرصد سياسي خواند و بيان داشت :"بانكهاي ما بسيار شفاف عمل مي كنند".



طبق روزنامه امرجينگ ماركتس، ابراهيم شيباني همچنين تصريح كرد: چالش خاص ايران با تحريم‌هاي آمريكا هنوز قطعي نشده است، اما تاكيد كرد: تهران به طورفعال درحال پيگيري استدلالهاي خود ازطريق حقوقي وهم صندوق بين المللي پول است .

وزارت خزانه داري آمريكا 8 سپتامبر بانك صادرات ايران را به اتهام حمايت مالي از گروههاي تروريستي تحريم كرد و هرگونه معامله بانكهاي آمريكايي با اين بانك را ممنوع كرد.