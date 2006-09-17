وي همچنين در اين گفتگو خاطر نشان كرد:" اين اقدام ممكن است ما را وادار نمايد كه خود را از (دلار) دور نگه داريم . من نيز مطمئن هستم كه كشورهاي ديگر به ما نگاه خواهند كرد و حتي هم اكنون ما از ارزهاي ديگر استفاده مي كنيم و اين امر ما را تشويق مي كند كه از دلار دوري كنيم."
شيباني با بيان اينكه "ايران ممكن است درآمد هاي نفتي خود را دربانكهاي همسايه مانند، بانكهاي عربستان و يا بحرين قراردهد، افزود :"ما همچنين رابطه خوبي با بانكهاي اروپايي داريم".
رئيس بانك مركزي ايران اقدام آمريكا مبني بر تحريم بانك صادرات را صددرصد سياسي خواند و بيان داشت :"بانكهاي ما بسيار شفاف عمل مي كنند".
طبق روزنامه امرجينگ ماركتس، ابراهيم شيباني همچنين تصريح كرد: چالش خاص ايران با تحريمهاي آمريكا هنوز قطعي نشده است، اما تاكيد كرد: تهران به طورفعال درحال پيگيري استدلالهاي خود ازطريق حقوقي وهم صندوق بين المللي پول است .
وزارت خزانه داري آمريكا 8 سپتامبر بانك صادرات ايران را به اتهام حمايت مالي از گروههاي تروريستي تحريم كرد و هرگونه معامله بانكهاي آمريكايي با اين بانك را ممنوع كرد.
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