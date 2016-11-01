به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نخعی‌راد در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: سال ۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه ای به شرکت آب و فاضلاب اجازه داد تا سال ۹۸ از تمامی متقاضیان انشعاب جدید آب در زمان فروش مبالغی را به عنوان «سهم تبصره سه قانون ایجاد تسهیلات» برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری دریافت کند.

وی با بیان اینکه مقرر شد تا درآمد حاصل از این تبصره در توسعه شبکه فاضلاب و بازسازی شبکه‎های آب شهری در مناطق محروم و حاشیه شهر هزینه شود، افزود: طی دو سال گذشته از این محل ۶۰ میلیارد تومان درآمد کسب شد که در این مدت همچنین ۷۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب در حاشیه شهر هزینه شد.

عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه ۷۰ درصد مشترکان آب مشهد ماهانه حدود ۱۵ هزار لیتر آب مصرف می‌کنند، ادامه داد: این مشترکان همچنین در خصوص مصوبه «سهم تبصره سه قانون ایجاد تسهیلات» سال ۹۳ ماهانه یک هزار و ۵۰۰ تومان می‌پردازند.

نخعی‌راد اضافه کرد: البته سهم مشترکان پر مصرف از این تبصره به تناسب مصرف افزایش یافته به نحوی که اگر مشترکی ماهانه ۴۴ هزار لیتر آب مصرف کند باید ۱۰ هزار تومان بابت سهم تبصره ۳ پرداخت کند.