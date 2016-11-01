آغاز توزیع چادر در زرند/شهر در آمادگی کامل است

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه های متعدد در زرند گفت: در حال حاضر ستاد بحران و دستگاه های امدادی شهرستان زرند در آماده باش کامل هستند.

وی ادامه داد: با تشکیل ستاد بحران تهمیداتی اندیشیده شده که در صورت وقوع زمین لرزه ای دیگر، بتوان از تبعات آن پیش گیری کرد.

سیف الهی از تجهیز کمپ چادر توسط هلال احمر در زرند خبر داد و افزود: تعدادی چادر در حال توزیع بین مردم است.

آمادگی کامل مراکز درمانی زرند

معاون امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان زرند در آمادگی کامل به سر می برد.

وی به حضور خود طی دیروز و امروز در زرند اشاره کرد و افزود: اکبرپور معاون عملیات ستاد مدیریت بحران کشور و سلیمی رئیس مرکز امداد و نجات هلال احمر کشور در شهرستان زرند حضور پیدا کرده اند.

سیف الهی عنوان کرد: تمهیدات لازم برای پیشگیری از بروز هر گونه مشکل در زرند اندیشیده شده است.

جانشین رئیس ستاد بحران استان کرمان با اشاره به اینکه ستاد بحران شهرستان زرند شب گذشته و صبح امروز برگزار شد و گفت: مصوبات این جلسات در حال پی گیری است.

بررسی ساختمان های آسیب دیده زرند

وی در خصوص نحوه توزیع چادر چنین گفت: شهر زرند به 23 سه محله تقسیم شده و گروه های سه نفره شامل نمایندگان شورای شهر، شهرداری، فرمانداری و هلال احمر در قالب 23 اکیپ به درب منزل تمامی خانه های سطح شهر زرند مراجعه و میزان خسارت های وارده را مورد بررسی قرار می دهند.

سیف الهی گفت: اکیپ های اعزامی بعد از بررسی ساختمان ها اسامی افرادی که خانه های آنها خسارت دیده و مشمول شرایط لازم هستند را برای دریافت چادر به هلال احمر معرفی می کنند.

جانشین رئیس ستاد بحران استانداری کرمان گفت: چادر به صورت امانت در اختیار افرادی که نیاز مبرم به این تجهیزات داشته و امکان تهیه چادر از بخش خصوصی را نداشته باشند قرار می گیرد.

وی یادآور شد: با ارائه کارت ملی و شناسنامه یک تخته چادر در اختیار این افراد قرار داده می شود.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: در زمان مراجعه اکیپ های گفته شده مردم باید در خانه هایشان حضور داشته باشند.

ادامه فعالیت بیمارستان سینا در بیمارستان علی ابن ابی طالب

سیف الهی با اشاره به خسارت جدی ساختمان بیمارستان سینا گفت: فعالیت این بیمارستان در ساختمان قبلی متوقف شده و سیستم اورژانس این بیمارستان در یک بخش نوساز در حال فعالیت است؛ مابقی بخش های این مرکز درمانی به بیمارستان علی ابن ابی طالب تامین اجتماعی منتقل شده است.

وی گفت: شرایط کنونی در شهر زرند مطلوب بوده و مردم هم باید تمهیدات ایمنی را پیش بینی کنند.

جانشین رئیس ستاد بحران استانداری کرمان با اشاره به اینکه باید با گسل زندگی کنیم، افزود: زرند در کنار یک گسل است که هیچ کدام قابل جابجایی نیست؛ بنابراین مردم باید برای استحکام بخشی ساختمان ها اقدام کنند که در این خصوص وام هایی در اختیار مردم قرار داده می شود.

وی با اشاره به اینکه در دراز مدت شهر زرند را محکم می سازیم، افزود: اقدامات کوتاه مدت هم و میان مدت هم در حال برگزاری است و مشکل خاصی پیش نمی آید.