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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۲

مدیر امور آب شهرستان اردبیل:

۵۰۷ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی اردبیل نصب شد

۵۰۷ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی اردبیل نصب شد

اردبیل – مدیر امور آب شهرستان اردبیل از نصب ۵۰۷ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلامت عزیزی ظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی وضعیت مصارف آبی بخش کشاورزی اردبیل تصریح کرد: از این تعداد ۱۶ دستگاه در سال جاری نصب شده است.

وی با اذعان به محدودیت منابع آبی در دشت اردبیل تأکید کرد: به همین منظور مدیریت منابع آبی نیازمند برخورد با برداشت‌های غیرمجاز است.

مدیر امور آب شهرستان اردبیل تأکید کرد: در همین راستا در سال ۹۵، ۱۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که صرفه‌جویی ۲۶ صدم میلیون مترمکعبی منابع آبی را به دنبال داشته است.

عزیزی متذکر شد: در تقلیل منصوبات چاه‌های غیرمجاز نیز عملکرد سال جاری ۱۱ مورد تقلیل منصوبات است که باز صرفه‌جویی ۶۶ صدم میلیون مترمکعبی را موجب شده است.

وی به توقیف یک دستگاه حفاری غیرمجاز در شهرستان اشاره کرد و افزود: در راستای برخورد با متخلفان حفر چاه غیرمجاز ۳۰ مورد دعوی عمومی انجام شده است.

مدیر امور آب شهرستان اردبیل به اخذ ۹ مورد حکم تقلیل منصوبات و اجرای چهار مورد از آن اشاره و تأکید کرد: در وضعیت فعلی ۲۴ پرونده چاه‌های غیرمجاز در دست بررسی است.

به گفته عزیزی ۱۳ مورد حکم انسداد چاه‌های غیرمجاز نیز از ابتدای سال اخذ شده است.

کد مطلب 3812245
محمد میرزایی ناطق

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