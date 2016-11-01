به گزارش خبرنگار مهر، پس از احضار شهردار تسوج در هفته گذشته برای ادای توضیح به مراجع قضایی، کاربران فضای مجازی در این شهرستان به شدت روی این موضوع مانور داده و با تحلیل ها و گاه موافقت ها و مخالفت های یک جانبه، فضای اداری این شهر را به چالش کشیدند.

فرماندار شبستر که به عنوان یک مقام رسمی، برای نخستین بار خبر احضار شهردار تسوج را به خبرگزاری مهر اطلاع داده بود، در واکنش به طرح مطالب و فضاسازی در رسانه‌های مجازی به خبرنگار ما گفت: این مطالب و گمانه زنی ها نفیاً یا اثباتاً غیر از تشویش اذهان عمومی هیچ فایده ای نداشته و باعث لطمه خوردن وفاق و همدلی می شود.

منصور طالب پور با اشاره به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد، همه اقشار به ویژه رسانه ها را به خویشتن داری دعوت کرد و افزود: باید منتظر تصمیم مقام قضایی شد و پرداختن به شایعات و نشر آن قبل از اثبات اتهام قابل پیگرد قانونی است.