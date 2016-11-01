به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر سه شنبه در دومین جلسه کارگروه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا بابیان اینکه دستگاه ها در زمینه استاندارد سازی همکاری لازم راداشته باشند، افزود: دستگاه ها نسبت به استاندارسازی آسانسورهای سازمان های خود اقدام کنند.

معاون عمرانی استانداری زنجان ضمن تأکید بر استاندارسازی آسانسورهای دستگاه ها، ادامه داد: راه اندازی دفاتر استاندارد در دستگاه ها نباید حالت تشریفاتی به خود بگیرد.

رحمتی با بیان اینکه دستگاه های دولتی واجرایی در زمینه های استانداردسازی همکاری های لازم راداشته باشند، گفت: مشکل آسانسور موضوع تکراری هر روز در استان زنجان شده است و در زمینه استاندارد سازی آسانسورها با کسی شوخی نداریم، چرا که با جان مردم مرتبط است.

وی با تاکید بر اینکه مدیر دستگاه اجرایی برای آسایش و امنیت مراجعه کنندگان باید حساسیت لازم را در این خصوص داشته باشد، گفت: دفتر استاندارسازی در نظام مهندسی و صنعت، معدن و تجارت استان راه اندازی شده است که با انجام وظایف خود در این دفاتر می توانند کمک شایانی در زمینه استاندارد سازی داشته باشند.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: دستگاه ها باید رفتارسازمانی استانداردی را برای خود داشته باشند تا ارباب رجوع بتواند به راحتی به کار خود رسیدگی کند.

رحمتی افزود: مدیری سازمانی که تسریع امور مردم را در اولویت کاری خود قرار ندهد و رفتار استانداردی برای سازمانش مشخص نکرده باشد، کوتاهی کرده است.