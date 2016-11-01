انبار غیر مجاز رنگ در اهواز طعمه حریق شد

امیر نجفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ ستاد مرکزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، خبر از حریق گسترده ای در انبار رنگ واقع در منطقه چهارصد دستگاه داده شد.

وی افزود: آتش نشانان در قالب سه تیم عملیاتی متشکل از پنج دستگاه خودروی اطفای حریق و دو خودروی امداد و نجات و دو تانکر آبرسان ظرف مدت چهار دقیقه در محل حادثه حاضر و سریعا عملیات اطفا را شروع کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: با توجه به عدم دسترسی به کانون حریق، آتش نشانان از سه نقطه به اجرای عملیات اطفا پرداخته و آتش این انبار غیر مجاز را که در حال سرایت به منازل مسکونی اطراف بود کنترل و در نهایت خاموش کردند.

نجفی بیان کرد: اطفای این حریق سنگین که تمام انبار را فرا گرفته بود مدت سه ساعت به طول انجامید.

وی انتقاد کرد: متاسفانه با وجود هشدارهای فراوان همچنان مشاهده می شود برخی افراد بدون در نظر گرفتن ایمنی جان شهروندان اقدام به تغییر کاربری برخی منازل کرده و از آنها به عنوان انبار استفاده می کنند. مکررا مشاهده شده که در همین اماکن به دلیل عدم رعایت نکات انبارداری و نگهداری وسایل، حوادث گوناگونی رخ داده و خسارات جانی و مالی بی شماری را در برداشته اند.