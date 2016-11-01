طوفان مدارس ارومیه را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طوفان که از روز گذشته آذربایجان غربی را در بر گرفته است ضمن اختلال در زندگی روزمره مردم، مدارس ارومیه را به تعطیلی کشاند.



بر همین اساس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد به علت وزش بادشدید، مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول شهرستان ارومیه و حومه در نوبت بعد از ظهر تعطیل است.



همچنین بنابر گزارش اداره هواشناسی آذربایجان غربی وزش باد شدید و کاهش برودت هوا آذربایجان غربی را فرا گرفته و در این میان خسارت‌هایی در برخی شهرها به بار آمده است.



بر اساس اعلام سازمان هواشناسی آذربایجان غربی از شب چهارشنبه تغییرات آب و هوایی آغاز شده و در نواحی شمالی، سردسیر و کوهستانی استان بارش برف آغاز می‌شود.