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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

با شدت گرفتن وزش باد؛

طوفان مدارس ارومیه را تعطیل کرد

طوفان مدارس ارومیه را تعطیل کرد

ارومیه - وزش باد شدید و طوفان ضمن اختلال در زندگی روزمره مردم مدارس این شهر را به تعطیلی کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، طوفان که از روز گذشته آذربایجان غربی را در بر گرفته است ضمن اختلال در زندگی روزمره مردم، مدارس ارومیه را به تعطیلی کشاند.

بر همین اساس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد به علت وزش بادشدید، مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول شهرستان ارومیه و حومه در نوبت بعد از ظهر تعطیل است.

همچنین بنابر گزارش اداره هواشناسی آذربایجان غربی وزش باد شدید و کاهش برودت هوا آذربایجان غربی را فرا گرفته و در این میان خسارت‌هایی در برخی شهرها به بار آمده است.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی آذربایجان غربی از شب چهارشنبه تغییرات آب و هوایی آغاز شده و در نواحی شمالی، سردسیر و کوهستانی استان بارش برف آغاز می‌شود.

کد مطلب 3812266

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    نظرات

    • محمدامین عباسیان IR ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
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      خیلی خوب است که اخبار جدیدرا اطلاع رسانی می کنید

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