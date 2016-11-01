  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

پرافتخارترین جودوکار ایرانی داوطلب هلال احمر شد

پرافتخارترین جودوکار ایرانی داوطلب هلال احمر شد

پرافتخارترین جودوکار ایران پس از عضویت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر، آمادگی خود را برای سوق دادن ظرفیت همکاری ورزشکاران در فعالیت های انسان‌دوستانه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میراسماعیلی در دیدار با فرحناز رافع رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، با تکمیل فرم عضویت، فعالیت تازه اش را به عنوان داوطلب این سازمان برای بسیج توان جامعه ورزشی در شرایط عادی و حادثه در جهت جمع آوری کمک های خیرخواهانه به نفع افراد آسیب پذیر آغاز کرد.

میراسماعیلی عضو پیشین تیم ملی جودو متولد ۱۳۵۹ خرم آباد است که با کسب دو طلا و دو برنز رقابت های قهرمانی جهان، نقره و برنز بازی های آسیایی، سه طلا ، یک نقره و یک برنز قهرمانی جهان، پرافتخارترین جودوکار کشور است.

کد مطلب 3812275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها