پرافتخارترین جودوکار ایرانی داوطلب هلال احمر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میراسماعیلی در دیدار با فرحناز رافع رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، با تکمیل فرم عضویت، فعالیت تازه اش را به عنوان داوطلب این سازمان برای بسیج توان جامعه ورزشی در شرایط عادی و حادثه در جهت جمع آوری کمک های خیرخواهانه به نفع افراد آسیب پذیر آغاز کرد.

میراسماعیلی عضو پیشین تیم ملی جودو متولد ۱۳۵۹ خرم آباد است که با کسب دو طلا و دو برنز رقابت های قهرمانی جهان، نقره و برنز بازی های آسیایی، سه طلا ، یک نقره و یک برنز قهرمانی جهان، پرافتخارترین جودوکار کشور است.