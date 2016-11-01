کشاورزان اهری پرداخت زکات مستحبه را مورد توجه قرار دهند

حجت الاسلام جواد حاجی زاده در حاشیه نشست ستاد احیای زکات شهرستان اهر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه بیشتر محصولات باغی تولیدی در شهرستان اهر سیب است، از کشاورزان انتظار می رود نسبت به پرداخت زکات مستحبه (شجره طیبه) این محصول باغی اقدام کنند.

وی همچنین خواستار فرهنگ سازی بیش از پیش پرداخت زکات در جامعه از سوی ادارات زیربط و همچنین افراد تأثیرگذار شد و افزود: در جامعه افراد آبرومندی وجود دارند که برای تأمین هزینه زندگی و اشتغال نیاز به سرمایه و حتی سرمایه های کمتری دارند که ترویج فرهنگ پرداخت زکات می تواند در این خصوص کارگشا باشد.

امام جمعه شهرستان اهر در پایان خاطر نشان کرد: اگر افراد غنی جامعه در پرداخت زکات پیشقدم باشند، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اشتغال در جامعه حل خواهد شد.