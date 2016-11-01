جلسه نوبت عصر مجلس برای تعیین تکلیف ۳ وزارتخانه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان تنفس یک ساعته اعلام شده از سوی رئیس مجلس، جلسه نوبت عصر نمایندگان مردم در خانه ملت برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای سه وزارتخانه آموزش و پرورش، ارشاد و ورزش و جوانان آغاز شد.

در جلسه نوبت صبح پس از سخنان رئیس‌جمهور، مخالفان و موافقان فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و وزیر پیشنهادی نیز نیمی از وقت خود را صحبت کرد و تا دقایقی دیگر ادامه برنامه‌های خود را بیان می‌کند.

در ادامه سوابق و برنامه‌های سید رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسعود سلطانی‌فر برای وزارت ورزش و جوانان از سوی نمایندگان بررسی می‌شود.

در پایان جلسه نوبت عصر نمایندگان تکلیف وزرای پیشنهادی را معلوم خواهند کرد.