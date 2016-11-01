سید پیروز موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامهریزی صورت گرفته از سوی کارگروههای داخلی شرکت پایانههای نفتی ایران، پروژههایی را در اولویت قرار دادیم که بتوانند ســرعت، چابکی، دقت و ایمنی مورد نظرمان را در خصوص پهلودهی و جداسازی کشتیها حفظ و تامین کنند و حتی افزایش بدهند.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران افزود: در حال حاضر ما میتوانیم پذیرای کشتیهایی باشیم که به خارگ میآیند و قصد دارند نفت خریداری شده را به خارج حمل کنند.
موسوی ادامه داد: همان طور که اعلام کردیم ما در بخش مخازن، خطوط لوله و پهلوگاهها آمادگی کامل داریم، روزانه بیش از هفت میلیون بشــکه نفت را طبق قراردادهای منعقد شده در کشتیها بارگیری کنیم.
وی تصریح کرد: ایمنی اسکلههای پایانههای نفتی ایران در استاندارد بسیار بالایی قرار دارد و عملیات دریایی و خشکی این شرکت توسط متخصصان داخلی صورت میگیرد و این یکی از نقاط عطف شرکت پایانههای نفتی ایران است.
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