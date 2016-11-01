میدان ارم محل تجمع راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضایی، پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری اعلام برنامه های مراسم ۱۳ آبان در شیراز، گفت: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان راس ساعت ۹ صبح همزمان با سراسر کشور در شیراز آغاز می‌شود و میدان ارم به‌عنوان محل تجمع مردم تعیین شده است.

وی در خصوص مسیرهای این مراسم نیز افزود: شرکت کنندگان در راهپیمایی از سه مسیر، میدان جام‌جم، خیابان جام‌جم، میدان ارم و تقاطع خیابان ارم و آزادی به سمت میدان ارم و میدان دانشجو، خیابان دانشجو، میدان ارم، خود را به محل تجمع می‌رسانند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: حجت‌الاسلام عباس اسکندری، مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور سخنران اصلی مراسم است.

حجت الاسلام رضایی تصریح کرد: مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۷۲ نقطه این استان برگزار می شود و همگان به یاد داشته باشند که حضور در این راهپیمایی تنها برای دانشجویان و یا دانش آموزان نیست.

وی تاکید کرد: با توجه به همزمانی مراسم ۱۳ آبان با ایام عزاداری حضرت اباعبدالله(ع) و تلاش‌هایی که در جهت مقابله با فرهنگ اهل‌بیت(ع) در جهان انجام می‌شود، باید با هوشیاری در راهپیمایی شرکت کرده و بصیرت را با شور و شوق انقلابی همراه کنیم.