به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی بعدازظهر سه‌شنبه در همایش وقف و حوزه‌های علمیه که در محل حسینیه سیدالشهدا بجنورد برگزار شد، با اشاره به اینکه جامعه علاوه بر طعام جسمانی، به طعام فرهنگی و معنوی نیز نیاز دارد، اظهار کرد: وقف در حوزه‌های علمیه ازجمله طعام فرهنگی است که علم، معرفت و معنویت را در جامعه گسترش می‌دهد.

حجت‌الاسلام یعقوبی با تأکید بر اینکه امروز شرایط زمانی اقتضا می‌کند تا موقوفات به سمت کارهای فرهنگی جهت‌دهی شوند، تصریح کرد: ایجاد موقوفاتی برای کارهای فرهنگی، می‌تواند خلأ جامعه را در این حوزه پر کند.

وی نشاط معنوی و علمی در حوزه‌های علمیه و رونق فرهنگی در جامعه دینی را مستلزم مشارکت خیران و واقفان در این بخش دانست و افزود: در کارهای خیر باید اولویت‌بندی انجام و به اقتضای زمان توجه شود.

وی نیاز جامعه امروز را رشد و بالندگی در علم و معرفت معرفی کرد و گفت: همان‌گونه که پشتوانه اصلی وقف، مردم هستند، پشتوانه اصلی حوزه‌های علمیه نیز به دست مردم شکل‌گرفته است چراکه در جامعه دینی حوزه‌های علمیه قرار نیست به دولت وصل شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به اینکه سنت حسنه وقف بر حوزه‌های علمیه از گذشته وجود داشته است، بر ضرورت تداوم این سنت و گسترش موقوفات حوزوی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام یعقوبی گفت: وقف بر حوزه‌های علمیه از نمونه کارهای خیری است که تأثیرگذاری بسیاری در جامعه دارد، بنابراین خیران و واقفان به این بخش توجه داشته باشند تا با کمک آن‌ها، شاهد گسترش کمی و کیفی در حوزه‌های علمیه باشیم.

وی بابیان اینکه کار خیر در بستر زمان جاری است و منبع حیات اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه می‌شود، اظهار کرد: بنابراین نباید تبلیغات سوء در خیران اثر کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به اینکه امروز شاهد حداقل امکانات در حوزه‌های علمیه استان هستیم، عنوان کرد: تعدادی حوزه علمیه از برکت سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی در حال ساخت است اما بااین‌حال ساختمان برخی از حوزه‌های علمیه استان نیمه‌کاره و احتیاج به مرمت و بازسازی دارد.

حجت‌الاسلام یعقوبی با تأکید بر اینکه فرهنگ وقف باید در جامعه نهادینه شود، اظهار کرد: وقف کلان خوب است اما نباید از کار خیر هرچند کوچک هم غافل شد که تحقق این مهم نیازمند تبلیغ و فرهنگ‌سازی است.