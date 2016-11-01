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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۳

شهردار جم خبر داد

مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر جم تسهیل می‌شود

مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر جم تسهیل می‌شود

بوشهر - شهردار جم با اشاره به تسهیل در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر جم، گفت: مجریان طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا در جم حمایت می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد علمداری ظهر سه‌شنبه در نشست مشورتی شورای سرمایه‌گذاری شهرستان جم با تشکر از حضور سرمایه‌داران در خصوص ساخت مهمانپذیر در شهر جم اظهار داشت: اواخر آبان ماه مناقصه ساخت مهمان‌پذیر برگزار خواهد شد و پس از مشخص‌شدن پیمانکار و انجام مراحل قانونی انشالله در اواخر آذرماه عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

علمداری همچنین در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران بیان کرد: شهرداری آمادگی هرگونه همکاری با کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در شهر جم دارند، هست و مسیر حرکت را برای آنها هموار خواهیم کرد.

شهردار جم حمایت از سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا را سیاست راهبردی دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: سعی ما استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی است.

در ادامه نیز سایر اعضای شورای اسلامی شهر جم به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران تاکید کردند.

در پایان این نشست ضمن بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاری در شهرستان، نسبت به رفع آنها در تمامی بخش‌ها و زمینه‌ها بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 3812301

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