به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد علمداری ظهر سهشنبه در نشست مشورتی شورای سرمایهگذاری شهرستان جم با تشکر از حضور سرمایهداران در خصوص ساخت مهمانپذیر در شهر جم اظهار داشت: اواخر آبان ماه مناقصه ساخت مهمانپذیر برگزار خواهد شد و پس از مشخصشدن پیمانکار و انجام مراحل قانونی انشالله در اواخر آذرماه عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.
علمداری همچنین در خصوص حمایت از سرمایهگذاران بیان کرد: شهرداری آمادگی هرگونه همکاری با کسانی که قصد سرمایهگذاری در شهر جم دارند، هست و مسیر حرکت را برای آنها هموار خواهیم کرد.
شهردار جم حمایت از سرمایهگذاران و مجریان طرحهای اقتصادی و اشتغالزا را سیاست راهبردی دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: سعی ما استفاده از تمام ظرفیتها برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی است.
در ادامه نیز سایر اعضای شورای اسلامی شهر جم به بیان دیدگاههای خود پرداختند و در خصوص حمایت از سرمایهگذاران تاکید کردند.
در پایان این نشست ضمن بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با سرمایهگذاری در شهرستان، نسبت به رفع آنها در تمامی بخشها و زمینهها بحث و تبادل نظر شد.
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