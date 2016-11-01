به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، علاقهمندان به هنر قصهگویی میتوانند با انتخابی آزاد در راستای اهداف تربیتی و پرورش فکر کودکان و نوجوانان حول محورهای مختلف تربیتی، آموزههای اخلاقی و هویت ملی و یا قصه با موضوع مذهبی قصههای منتخب خود را برای قصهگویی آماده کنند و به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
بر اساس این فراخوان قصهگویان خارجی میتوانند به دو شیوه قصهگویی با ابزار و بدون ابزار قصههای خود را ارایه کنند.
در عین حال مهلت ارسال بیوگرافی کامل و قصه ۳۰ آذر و زمان برگزاری جشنواره بهمن ۱۳۹۵ تعیین شده است.
همچنین، این فراخوان با این مقدمه منتشر شده است: نوزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی به دنبال درخشش قصهگویی و گسترش این هنر ارزنده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی را به صورت رقابتی برگزار میکند تا از تجربیات قصهگویان خارجی در جشنواره همسو و همگام با مربیان کانون بهره لازم را ببرد.
بر این اساس، آثار رسیده به دبیرخانه پس از داوری و انتخاب اولیه، به بخش پایانی راه یافته و از قصهگویان بینالمللی که اجرای قصه و محتوای تربیتی آموزشی قصههایشان از سوی هیات داوران انتخاب شود برای حضور در جشنواره دعوت بهعمل میآید.
همچنین بر اساس این فراخوان، تغییر در محتوی، موضوع و یا روش اجرای قصهگویی بعد از ارسال فیلم یا متن قصه پذیرفته نیست و توجه به محتوای قصه با نگاه به هدفهای تعلیمی و تربیتی، شیوهی اجرای مطلوب و جذاب و به روز برای کودکان و نوجوانان بسیار مهم است.
نظر شما