به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت، حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مخالفت با سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، خطاب به رئیس جمهور گفت: انتظار ایثارگران مجلس این بود که حداقل یکی از وزیران را از میان ایثارگران، جانبازان و فرزندان شاهد انتخاب می‌کردید.

وی با بیان اینکه نسبت به برنامه‌های آقای صالحی امیری اشکالاتی را وارد می‌دانم، افزود: مُرده‌بادها و زنده‌بادها در پیشگاه خدا زمانی ارزش دارد که ما تکلیف شرعی خود را انجام دهیم و طوری رأی دهیم که در پیشگاه خدا سربلند باشیم.

این نماینده مخالف با بیان اینکه رهبری فرمودند که فتنه خط قرمز ماست، ادامه داد: ما مقلد ایشان هستیم و خط قرمز ما نیز فتنه است.

وی با اشاره سخنان یکی از نمایندگان در جلسه صبح گفت: در زمان خانه‌نشینی آن آقا، من اولین نطق را علیه این اقدام انجام دادم.

نوروزی خطاب به وزیر پیشنهادی گفت: برنامه شما برای جلوگیری از نفوذ در حوزه فرهنگ چیست؟ مسئله اشغال بیت‌المقدس توسط رژیم صهیونیستی از کتاب‌های درسی حذف شده؛ برای جلوگیری از این نفوذ چه برنامه‌ای دارید؟

این نماینده مجلس عنوان کرد: در زمینه تحول فرهنگی در این وزارتخانه برنامه‌تان چیست و برای پیچیدگی ابزار فرهنگی که عمده‌ترین مشکل ماست، در حوزه سینما، تلویزیون، مساجد و نرم‌افزارها چه برنامه‌ای دارید؟

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از سیاسی شدن وزارت فرهنگ چه کار انجام خواهید داد در حالی که همین الان بسیاری از فرهنگسراها به ستاد انتخاباتی تبدیل شده است. دیدگاه شما درباره اینکه نهادهای فرهنگی، خصوصی‌سازی شوند یا عمومی باشند، چیست و چه برنامه‌ای برای دغدغه رهبری در حوزه تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنگی دارید؟

نوروزی گفت: ایران اسلامی دارای ظرفیت‌های فرهنگی بسیاری است، برنامه شما برای این حوزه چیست و در جهت ترویج آموزش‌های عمومی و جایگزین کردن صنعت فرهنگی به جای صنعت نفت چه برنامه‌ای دارید؟

این نماینده خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای از بین بردن ایران‌هراسی، شناساندن ارزش‌های ایران اسلامی به دنیا است، شما برای این مسئله چه اندیشیده‌اید و برای ساماندهی فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی چه تمهیداتی در دستور کار دارید؟