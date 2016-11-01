«حلقه گمشده» در روابط اعضای خانواده در رادیو سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، «حلقه گمشده» عنوان برنامه ای از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت است که پنجشنبه شبها، ساعت ۲۲:۱۰ به مدت ۵۵ دقیقه پخش میشود.
ملیحه صادق کاظمی تهیهکننده این برنامه درباره اهداف تولید آن گفت: هدف اصلی برنامه «حلقه گمشده» آموزش مهارتهای ارتباطی در بین اعضای خانواده است.
وی ادامه داد: عمدهترین مباحث مطرح شده در این برنامه چگونگی برقراری ارتباط بین همسران، والدین و فرزندان و ارتباطات فامیلی است. ازدواج، مهمترین بنا و رویداد زندگی است. بنایی که اگر پایههای آن سالم و استوار باشد، امنیت خاطر، شادی و خوشبختی را به ارمغان میآورد. بنابراین برای دستیابی به خانوادهای شاد، سالم، پایدار و موفق باید از راهنماییهای عقل و دین استفاده کرد.
این تهیه کننده دلیل ساخت این برنامه عنوان کرد: بیشتر همسران جوان به دلیل نداشتن اطلاعات و مهارتهای کافی درخصوص ارتباط سالم قادر به لذت بردن از زندگی نیستند که این اتفاق در سالهای بعد و ورود فرزندان هم میتواند امتداد داشته باشد.
وی در پایان بیان کرد: گاهی مشاهده میشود که شیرینترین دوره زندگی به دلیل نداشتن آگاهی و مهارت لازم به تلخترین دوره زندگی تبدیل میشود. این برنامه شامل بخشهای متنوعی از جمله گزارش و نمایش است که با دو نگاه نیمهپر و خالی، روایتهای متنوعی از زندگی خانوادگی افراد گوناگون دارد.
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