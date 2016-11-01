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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

«حلقه گمشده» در روابط اعضای خانواده در رادیو سلامت

«حلقه گمشده» در روابط اعضای خانواده در رادیو سلامت

برنامه «حلقه گمشده» هر هفته با حضور روانشناسان و کارشناسان حوزه خانواده و انتخاب یک موضوع به بررسی روابط بین اعضای خانواده می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، «حلقه گمشده» عنوان برنامه ای از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت است که پنجشنبه شب‌ها، ساعت ۲۲:۱۰ به مدت ۵۵ دقیقه پخش می‌شود.

ملیحه صادق کاظمی تهیه‌کننده این برنامه درباره اهداف تولید آن گفت: هدف اصلی برنامه «حلقه گمشده» آموزش مهارت‌های ارتباطی در بین اعضای خانواده است.

وی ادامه داد: عمده‌ترین مباحث مطرح شده در این برنامه چگونگی برقراری ارتباط بین همسران، والدین و فرزندان و ارتباطات فامیلی است. ازدواج، مهمترین بنا و رویداد زندگی است. بنایی که اگر پایه‌های آن سالم و استوار باشد، امنیت خاطر، شادی و خوشبختی را به ارمغان می‌آورد. بنابراین برای دستیابی به خانواده‌ای شاد، سالم، پایدار و موفق باید از راهنمایی‌های عقل و دین استفاده کرد.

این تهیه کننده دلیل ساخت این برنامه عنوان کرد: بیشتر همسران جوان به‌ دلیل نداشتن اطلاعات و مهارت‌های کافی درخصوص ارتباط سالم قادر به لذت بردن از زندگی نیستند که این اتفاق در سال‌های بعد و ورود فرزندان هم می‌تواند امتداد داشته باشد.

وی در پایان بیان کرد: گاهی مشاهده می‌شود که شیرین‌ترین دوره زندگی به دلیل نداشتن آگاهی و مهارت لازم به تلخ‌ترین دوره زندگی تبدیل می‌شود. این برنامه شامل بخش‌های متنوعی از جمله گزارش و نمایش است که با دو نگاه نیمه‌پر و خالی، روایت‌های متنوعی از زندگی خانوادگی افراد گوناگون دارد.

کد مطلب 3812315
عطیه موذن

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