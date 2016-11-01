به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار "دیمیتریس سیلوریس" با اشاره به جایگاه، ظرفیت ها و توانمندیهای ایران در منطقه ، گفت: گسترش همکاری ها و روابط ایران و قبرس می تواند موجب اتصال خاورمیانه، اروپا و آفریقا با یکدیگر شود.

روحانی بر ضرورت تشویق شرکت ها و بخش خصوصی ایران و قبرس برای گسترش همکاری های مشترک در راستای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور تاکید و خاطرنشان کرد: ایران و قبرس می توانند با همکاری و مشارکت بخش های خصوصی و استفاده از ظرفیت ها در بخش های گوناگون از جمله حمل و نقل جاده ای، هوایی و دریایی و ارائه خدمات فنی و مهندسی، مکمل اقتصاد یکدیگر باشند.

رییس جمهور با اشاره به وجود جاذبه های گوناگون فرهنگی، تاریخی و طبیعی در ایران و قبرس و لزوم استفاده از آنها در راستای توسعه روابط گردشگری، گسترش روابط مردمی و همکاری های پارلمانی ایران و قبرس را حائز اهمیت دانست و گفت: با توجه به سوابق خوب و مثبت مناسبات دو کشور، هیچ مانعی در مسیر ارتقای سطح روابط و همکاری ها وجود ندارد.

روحانی ریشه مشکلات منطقه را مداخله خارجی برای بهره برداری از شکاف های منطقه ای دانست و تاکید کرد: برای دستیابی به آینده روشن و رفاه و پیشرفت در کشورهای منطقه ، راهی جز استقرار صلح و امنیت پایدار نداریم و همه باید در این راستا کمک و مشارکت کنند.

رییس جمهور افزود: جای تاسف بسیار دارد که امروز میلیون ها انسان بی گناه در کشورهای منطقه مانند عراق، سوریه، یمن و لیبی آواره شده و در تنگنا و دشواری های فراوان به سر می برند.

"دیمیتریس سیلوریس" رییس مجلس نمایندگان قبرس نیز در این دیدار گسترش مناسبات و همکاری های تجاری، اقتصادی و فرهنگی ایران و قبرس را در مسیر کمک به توسعه ثبات و امنیت در منطقه دانست و افزود: قبرس آماده و مصمم به ارتقاء سطح همکاری ها و روابط با ایران در راستای توسعه مناسبات دو جانبه و حل و فصل مسائل و مشکلات منطقه ای است.

رییس مجلس نمایندگان قبرس، ایران را کشوری بزرگ، متمدن و تاریخی توصیف کرد و خواستار گسترش همکاری های فرهنگی و تسهیل در روابط تجار و بخش های خصوصی در راستای توسعه و تقویت مناسبات دو کشور شد.

دیمیتریس سیلوریس همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات منطقه ای خاطرنشان کرد: همه باید بدانند راه حل نظامی در منطقه مشکلات جدیدی را بوجود می آورد و تنها باید به دنبال راه حلی منطقی و سیاسی باشیم.