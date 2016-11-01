آخرین وضعیت جاده ایلام-مهران برای اربعین

سید کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تجربه چند ساله حضور زائران اربعین حسینی (ع) در استان ایلام و مرز بینالمللی مهران امروز باعث شده است تا تمامی دستگاههای اجرایی با برای خدمترسانی به این عزیزان آماده باشند.
وی افزود: وضعیت جادهای محور ایلام به مهران در مقایسه با سال گذشته مطلوبتر شده و این وضعیت هر ساله بهبود خواهد یافت به عنوان مثال جاده کمربندی جنوب شرقی مهران امسال آسفالت و خطکشی شده و حدود ۱۰ کیلومتر ورودی شهر مهران تا ایام اربعین چهارخطه و ایمن خواهد شد
مدیر کل راه و شهرسازی ایلام عنوان کرد: همچنین با اجرای قرارداد ۴۵ کیلومتر چهارخطه صالحآباد تا مهران چند کیلومتر از این مسیر تا ایام اربعین زیر بار ترافیک خواهد رفت و امسال خروجی شهر ایلام به سمت مهران تا روستای مهدیآباد به صورت چهارخطه زیر بار ترافیک رفته است
وی افزود: این روند برای سالهای آینده ادامه خواهد یافت و تا دو سه سال آینده شاهد چهارخطه شدن محور ایلام به مهران خواهیم بود.
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