به گزارش خبرنگار مهر، پرویز عقیلی کرمانی در حاشیه همایش سرمایه گذاری و توسعه در ایران در پنل مالی و بانکداری گفت: بانک‌ها منابع زیادی از وجوه خود را در شرکت‌هایی همچون نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و حتی کارخانجات سیمان سرمایه گذاری کرده‌اند و متاسفانه اگر امروز بخواهیم بازل ۳ را اجرا کنیم که فرصت نهایی آن تا سال ۲۰۱۸ است، با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

وی افزود: بانکداری ایران به مفهوم واقعی بین المللی نیست و اگرچه بانک ها باید فقط واسطه‌گری مالی کرده یعنی سپرده بگیرند و تسهیلات بدهند، اما قسمتی از منابع خود را در شرکت های وابسته به خودشان سرمایه گذاری کرده که این یک روند صددرصد غلط است.

وی راهکار مواجهه با این مشکل را اجرایی کردن قواعد بازل ۳ از سوی بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: چنانچه بازل ۳ اجرایی شود بانک ها متوجه خواهند شد که چه وضعیت خطرناکی دارند، به این معنا که برخی از آنها سرمایه منفی خواهند داشت یعنی بانکداری نمی کنند و مثل شرکت های مضاربه ای که در گذشته وجود داشته اند، مشغول به فعالیت شده اند.

عقیلی کرمانی ادامه داد: چنانچه واقع‌بینانه با این موضوع برخورد کرده و در مسیر تجدید ساختار بانک ها گام برداریم، بازل ۳ هر چه سریعتر باید اجرایی شود و در قدم های بعدی اگر قرار است بانک ها ادغام شوند یا تعدادی از آنها ورشکسته هم شوند، کار را باید پیش برد؛ چراکه در همه جای دنیا تجدید ساختار بانک ها منجر به از بین رفتن آنها شده که البته لزوما ورشکسته نبودند.

وی خاطرنشان کرد: در این فرآیند تعدادی از بانک‌های دنیا جمع شده یا ادغام شده‌اند پس لازم است هر چه سریعتر این قواعد بین المللی را استفاده کنیم و اگر بانک‌هایی وضعیت مناسبی ندارند، از گردونه خارج شوند.

این کارشناس ارشد مسائل بانکی ادامه داد: البته در این فرآیند سپرده های مردم باید حفظ شده و محفوظ بماند به نحوی که حتی یک ریال آن هم صدمه نبیند و اعتماد و تعهد مورد تاکید قرار گیرد.