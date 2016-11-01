۱۳ آبان نقش مهم در پیروزی انقلاب اسلامی ایران دشت

به گزارش خبرنگار مهر، اراض ضیایی ظهر سه شنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان اظهار داشت: نقش دانش آموزان در استکبار ستیزی رژیم شاهنشاهی نقش مهمی بود.

وی با بیان اینکه سه دوره تاریخی مهم موجب اهمیت ۱۳ آبان شده است، افزود: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران، مبارزه مردم ایران با دولت آمریکا و تبعید امام خمینی(ه) سه واقعه مهم در تاریخ انقلاب اسلامی هستند.

ضیایی تاثیرگذاری وقایع مختلف را در انقلاب اسلامی دارای تاثیرات مهم دانست و تاکید کرد: آمریکا هیچگاه دوست ملت ایران نبوده و نخواهد بود. دانش آموزان پیرو خط امام با تاثیری از فرمایشات رهبری روحیه استکبار ستیری را در جامعه تشدید کردند.

در این جلسه بعد از سخنان رئیس شورای اسلامی شهر زنجان، روح الله بصیری نیا، شهروند دوچرخه سوار ایرانی که با گذر از همه استان های کشور بعد از زیارت کربلا به شهر زنجان رسیده است، گفت: در این سفر تلاش برای ترویج روحیه ایثارگری به تاسی از امام سوم شیعیان مورد تاکید بوده است.

روح الله بصیری نیا یکی از موضوعات مهم در زمان آغاز سفر را تاکید بر همدلی مردم ومسئولان برای توسعه شهرها عنوان کرد و اظهار داشت: همگرایی اعضای شوراهای اسلامی کشور با شهرداران برای توسعه شهر و خدمت به مردم ضروری است و امیدواریم این موضوع در شهر زنجان نیز مصداق داشته باشد.

گفتنی است در این جلسه مدیریت شهری زنجان از روح الله بصیری نیا بابت این اقدام فرهنگی تقدیر کرد. همچنین در اقدامی متقابل این شهروند ایرانی با لوح تقدیر از مسئولان مدیریت شهری زنجان تقدیر به عمل آورد.

در این جلسه همچنین تفاهم نامه ای بین بنیاد ازدواج کوثر استان زنجان و مدیریت شهری زنجان منعقد و مبادله شد.