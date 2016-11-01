خوزستان رنگ خاک به خود گرفت/احتمال بارندگی در شمال و شرق استان

علیرضا غلامپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گرد و غبار که اکنون آغاز شده به تناوب ادامه دارد و فردا شدت آن بیشتر خواهد شد. این گرد و غبار بیشتر نواحی شمال شرق و مرکزی خوزستان را در بر میگیرد.
وی افزود: از بعد از ظهر فردا، احتمال بارندگی در ارتفاعات شمال و شرق استان خوزستان وجود دارد.
معاون اداره کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: پیشبینیهای هواشناسی نشان میدهد در ساعات آینده به تدریج شاهد افزایش ابر و وزش بادهای قابل ملاحظه همراه با گرد و خاک محلی خواهیم بود و احتمال رگبار پراکنده در ارتفاعات شمالی استان و برای نواحی ساحلی خوزستان نیز پدیده شرجی پیشبینی میشود.
غلامپور ادامه داد: میزان رطوب نسبی صبح امروز نیز در اهواز ۵۲ درصد، شادگان ۸۷ درصد، آبادان ۸۴ درصد، بستان ۸۳ درصد، هندیجان ۷۶ درصد و ماهشهر ۸۳ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته رامهرمز با ۳۶ درجه و ایذه با ۱۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خوزستان گزارش شدند.
معاون ادارهکل هواشناسی خوزستان در پایان افزود: تغییرات دمای هوای امروز اهواز نیز بین ۳۴ تا ۲۱ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
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