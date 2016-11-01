  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا:

باند سارقان مغازه در بوئین زهرا منهدم شد

باند سارقان مغازه در بوئین زهرا منهدم شد

بوئین زهرا- فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از دستگیری باند سارقان و مالخران مغازه در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.

سرهنگ حسین علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی چندین فقره سرقت ترانس جوش و ابزارآلات جوشکاری از مغازه داران و شکایت شاکیان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی بعمل آمده یک سارق در همین رابطه شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ علیان نژاد اضافه کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، در بازجویی فنی کارآگاهان پلیس آگاهی به هشت فقره سرقت ترانس جوش، دستگاه هیلتی و سایر وسایل جوشکاری اعتراف کرد.

وی بیان کرد: در این زمینه نیز دو نفر مالخر شناسایی و دستگیر و اموال مسروقه از مالخران کشف و متهمین به خرید اموال مسروقه از سارق دستگیر شده اعتراف کردند.

در ادامه فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا عنوان کرد: سارق و مالخران پس از دستگیری و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و قرار قانونی لازم برای آنان صادر شد.

وی از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.

کد مطلب 3812333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها