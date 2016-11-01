باند سارقان مغازه در بوئین زهرا منهدم شد

سرهنگ حسین علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی چندین فقره سرقت ترانس جوش و ابزارآلات جوشکاری از مغازه داران و شکایت شاکیان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی بعمل آمده یک سارق در همین رابطه شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ علیان نژاد اضافه کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، در بازجویی فنی کارآگاهان پلیس آگاهی به هشت فقره سرقت ترانس جوش، دستگاه هیلتی و سایر وسایل جوشکاری اعتراف کرد.

وی بیان کرد: در این زمینه نیز دو نفر مالخر شناسایی و دستگیر و اموال مسروقه از مالخران کشف و متهمین به خرید اموال مسروقه از سارق دستگیر شده اعتراف کردند.

در ادامه فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا عنوان کرد: سارق و مالخران پس از دستگیری و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی و قرار قانونی لازم برای آنان صادر شد.

وی از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.