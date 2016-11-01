برای توسعه صادرات باید روی استان هرمزگان متمرکز شویم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی ظهر سه شنبه در سیزدهمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: هرمزگان استان بسیار مهمی از هر حیث از جمله امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و نقش بسیار حیاتی در توسعه ملی ایران دارد.

آخوندی با بیان اینکه هرمزگان از استان های بسیار مهم کشور در حوزه تولید و ورودی ایران از سمت دریاست، عنوان کرد: هرمزگان استان بسیار مهمی از هر حیث از جمله امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و نقش بسیار حیاتی در توسعه ملی ایران دارد و نمی توان نسبت به این استان کم توجه بود.

وی ادامه داد: هرمزگان مرکز حمل و نقل دریایی ایران است و ظرفیت های مهمی در زمینه حمل و نقل ریلی و زمینی و هوایی دارد و استانی حمل و نقلی محسوب می شود و علاوه بر آن یکی از مراکز عمده صادرات و واردات ایران است و همچنین از ثروت منابع انسانی بسیار گسترده ای برخوردار است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که میزان وابستگی به دولت، حداقل میزان وابستگی باشد، اظهار داشت: در ایران باید بخش خصوصی داشته باشیم که از دولت درخواست کند که در کار آن دخالت نکند و تنها بازار رقابت منصفانه را فراهم کند و باید به دنبال اقتصاد رقابتی برویم و همه بازار باید رقابتی باشد.

آخوندی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است، تصریح کرد: سرمایه گذاری خوبی در این حوزه در حال انجام است و در این راستا یکپارچه کردن حوزه حمل و نقل از جمله ترکیب حمل و نقل دریایی با ریلی را در دستور اجرا داریم و امروز میزان حمل کالا از بندر به ریل افزایش یافته و این امر موجب کاهش هزینه حمل و نقل زمینی خواهد شد.

وی رفع عدم تعادل های منطقه ای را یکی از کارهایی دانست که باید در اقتصاد مقاومتی انجام داد و بیان داشت: یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی رفع این عدم تعادل هاست و اگر حمل و نقل در این زمینه تاثیری داشته باشد حاضر به کمک هستیم و در این زمینه حتما باید شهرستان هایی همانند میناب، جاسک، سیریک و بندرلنگه مورد توجه قرار گیرند.

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: یکی از انتظاراتی که از ستاد اقتصاد مقاومتی در هرمزگان می توان داشت توجه به صادرات است و این استان می تواند به عنوان سکوی صادرات عمل کند که بنادر در این زمینه نقش مهمی دارند و در توسعه صادرات باید روی استان هرمزگان متمرکز شویم.

آخوندی گفت: گردشگری در هرمزگان بحث بسیار مهمی است و در زمینه مسافرت های دریایی ترمینال دریایی در این استان ایجاد شده و در زمینه گردشگری دریایی در این استان باید کار مهمی صورت گیرد و کارگروهی ایجاد شود.

وی اضافه کرد: از اقتصاد دانش بنیان نیز باید حمایت شود و در این راستا نیاز است برگزاری استارتاپ ویکندها مورد توجه قرار گیرد.

آخوندی گفت: پایان اقتصاد مقاومتی حداقل میزان وابستگی به دولت است. یعنی سرانجام باید روزی برسد که بخش خصوصی نه تنها درخواست کمک از دولت نداشته باشد بلکه با تاکید بر عدم دخالت دولت تنها در پی ایجاد بازار رقابتی منصفانه از سوی دولت باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه بهره‌وری در اقتصاد مقاومتی نکته حائز اهمیتی است گفت: باید میزان وابستگی به یارانه به حداقل و قدرت رقابتی به حداکثر برسد. این در حالی است که برخی تعریف معکوس از اقتصاد مقاومتی دارند و فکر می‌کنند باید جلوی واردات را بگیریم و برای تولید یارانه دهیم،‌ در حالی که این برداشت با هیچ یک از ۱۶ اصل اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.

وی تاکید کرد: از تمام شما مدیران درخواست دارم به دنبال اقتصاد رقابتی باشید و قبول کنید که باید برای گرفتن سهم جهانی خود به رقابتی کردن محصول خود بیاندیشیم.

آخوندی با توضیح اینکه در حوزه حمل ونقل در استان هرمزگان اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است از سرمایه‌گذاری قابل توجه بخش خصوصی در استان خبر داد و گفت: ما توسعه بندر شهید رجایی را در دستور کار داریم و برای این مهم به یکپارچه کردن حوزه حمل ونقل یعنی اتصال دریا و ریل به یکدیگر می‌اندیشیم.

عضو کابینه دولت یازدهم با اعلام اینکه میزان باری که از دریا به ریل می‌رسد امروز به ۲۲ درصد رسیده گفت: این رقم در ۳ سال گذشته چیزی حدود ۵ تا ۷ درصد بوده که امروز تا ۲۲ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: رقابت بین مودهای حمل ونقل منجر به کاهش هزینه حمل ونقل می‌شود و ما این مهم را در بنادر برای کمک به تولیدکننده و کاهش هزینه‌های حمل ونقلی انجام داده‌ایم.

آخوندی همچنین از سرمایه‌گذاری در بخش بانکرینگ خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری برای صادرات در استان رشد قابل توجهی داشته است.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: یکی از کارهایی که باید در اقتصاد مقاومتی انجام دهیم بحث رفع عدم تعادل‌های منطقه است. برهمین اساس تاکید دارم که حتما باید بنادر قدیمی‌تر نیز فعال شود و به بنادری مثل جاسک، میناب، تیاپ، سیریک و بندر لنگه توجه شود.

وی‌ با تاکید براینکه نهایتا مهم‌ترین انتظار ما از استان هرمزگان توسعه صادرات در تمام بخش‌ها است گفت: این استان به عنوان استانی برای سکوی صادرات معرفی می‌شود و می‌تواند نقش عمده‌ای در این باره داشته باشد. برهمین اساس پیشنهاد می‌کنم که کارگروهی در ستاد اقتصاد مقاومتی برای چگونگی افزایش صادرات ایجاد شود و اگر هم وجود دارد فعال‌تر شود و راه‌حل‌های خودرا به ما ارائه دهد.

آخوندی‌ همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای توسعه گردشگری را مطرح کرد و گفت: مسافرت دریایی و گردشگری دریایی نباید مورد غفلت واقع شود.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر ایجاد ترمینال‌های مسافربری استاندارد در هرمزگان تاکید کرد:‌ تمام تلاش خود را برای استفاده از ظرفیت استان در بخش توسعه گردشگری داشته باشید.

وی با بیان اینکه پایبند به اصول اقتصاد مقاومتی هستیم، گفت: این را هم تاکید می‌کنم که چگونه با اقتصادی مقاومتی می‌توان در حوزه بین‌المللی ورود و ظهور داشته باشیم. باید سهم خود را از بازار رقابت جهانی به دست بیاوریم و کیک اقتصاد ایران را بزرگ کنیم نه اینکه هرکسی بخواهد تنها سهمی از این کیک را به خود اختصاص دهد.

آخوندی‌ در بخش پایانی سخنرانی خود در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی همچنین بر موضوع ایجاد شهر- بندرها تاکید کرد و گفت: علاقمند هستیم که رابطه‌ای تعریف شده بین بندر و شهر ایجاد کنیم که برپایه آن بندر حداکثر حمایت از ارتقای زندگی شهری را داشته باشد.