مسابقه شناورهای روسطحی برگزار می شود

حامد خدادوست، دبیر مسابقات دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت با تاکید بر اهمیت به کارگیری دانش فنی در راستای ساخت هدفمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اهمیت به کارگیری دانش فنی در راستای ساخت هدفمند از اهداف اصلی جشنواره است و مسابقات شناورهای روسطحی و زیرسطحی در حاشیه این جشنواره برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات شناورهای روسطحی هوشمند در بخش دانشجویی با برنامه ریزی دبیرخانه دانشگاه شریف با حضور ۲۹ تیم دانشجویی در روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ آبان ماه در محل حوضچه باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار می شود.

خدادوست اضافه کرد: مسابقات روبات های زیرسطحی دانشجویی نیز با همکاری دانشگاه آزاد قزوین در محل استخر دانشگاه امیرکبیر در روز نخست جشنواره برگزار می شود.

به گفته وی در بخش دانش آموزی، مسابقات با شرکت ۳۰ تیم به صورت مسابقات شناورهای کنترل از راه دور در روز نخست جشنواره و همچنین ۹ تیم دانش آموزی در بخش شناورهای زیرسطحی در محل استخر دانشگاه امیرکبیر برنامه ریزی شده است.

دبیر مسابقات دومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت افزود: فرآیند داوری با بازرسی، دانش فنی و تست شناورها بر اساس آیین نامه مشخص هر بخش با تیم داوری دبیرخانه مربوطه با نظارت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به رقابت گسترده دانشجویان و دانش آموزان در مجموع بخش های مختلف، گفت: این مسابقات بزرگترین آوردگاه شناورها در بخش های روسطحی و زیرسطحی در ایران است که با توجه به تلاش علمی و رسیدن به ساخت گروه های دانشجویی و دانش آموزی، چشم اندازی روشن برای حرکت فناورانه در کشور می سازد.