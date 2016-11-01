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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

رئیس بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد:

برگزیدگان جشنواره استانی ابوذر تجلیل می‌شوند

برگزیدگان جشنواره استانی ابوذر تجلیل می‌شوند

یاسوج- رئیس بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد گفت: برگزیدگان جشنواره استانی ابوذر تجلیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی حسن‌زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۱۸نفر از برگزیدگان جشنواره استانی ابوذر که از برنامه‌های نخستین کنگره ملی سرداران و ۱۸۸۰ شهید کهگیلویه و بویراحمد بود،

وی بیان داشت: ۹۴ اثر به دبیرخانه جشنواره استانی ابوذر رسید که از این تعداد ۱۸ اثر در شش محور مختلف در قالب گزارش، عکس، یادداشت، خبر، مقاله و عکس انتخاب شده اند.

حسن زاده محورهای جشنواره ابوذر را معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی، امر به معروف و نهی از منکر، دشمن‌شناسی و تقویت روحیه خودباوری عنوان کرد.

کد مطلب 3812345

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