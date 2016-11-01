به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی حسن‌زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۱۸نفر از برگزیدگان جشنواره استانی ابوذر که از برنامه‌های نخستین کنگره ملی سرداران و ۱۸۸۰ شهید کهگیلویه و بویراحمد بود،

وی بیان داشت: ۹۴ اثر به دبیرخانه جشنواره استانی ابوذر رسید که از این تعداد ۱۸ اثر در شش محور مختلف در قالب گزارش، عکس، یادداشت، خبر، مقاله و عکس انتخاب شده اند.

حسن زاده محورهای جشنواره ابوذر را معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی، امر به معروف و نهی از منکر، دشمن‌شناسی و تقویت روحیه خودباوری عنوان کرد.