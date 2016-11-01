به گزارش خبرگزاری مهر، گلناز کیانی پیش از ظهر سهشنبه در دهمین جشنواره قصه گویی استان اصفهان و نوزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی در بخش استانی، اظهار داشت: فراخوان این جشنواره در پانزدهم شهریورماه ارائه شد و آثاری در بخشهای مختلف فراخوان شامل بخش آزاد، نوجوانان، بزرگسالان دریافت کردیم.
وی با بیان اینکه سازمانهای مختلفی مانند آموزش و پرورش استثنایی، اداره ارشاد اسلامی استان، بهزیستی و اداره بازنشستگان فراخوان ارسال شده است، افزود: بدین ترتیب تا پایان مهلت ۱۴۵ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که از این میان ۵۱ اثر مربوط به بخش نوجوانان است که امسال به بخشهای جشنواره اضافه شده است.
دبیر دهمین جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری استان اصفهان بیان داشت: ۴۱ نفر در این جشنواره شرکت کردند که از این میان پنج نفر در بخش آزاد، ۱۰ نفر در بخش نوجوانان و ۳۱ نفر در بخش بزرگسالان هستند و در بخش مادربزرگها و پدر بزرگها شاهد استقبالی اندک بودیم.
استفاده از زبان بدن از فاکتورهای مهم در قصهگویی است
وی هدف از برگزاری این جشنواره را بازگرداندن سنت قدیمی قصهگویی به خانوادهها و به ویژه پدربزرگها و مادربزرگها برشمرد و ابراز داشت: از فاکتورهای مهم در قصهگویی، لحن و بیان خوب و استفاده از زبان بدن است که موجب جذابیت قصه و توجه بیشتر کودکان میشود که این موارد در جشنواره مدنظر قرار گرفته است.
کیانی با تاکید بر این نکته که اصول قصهگویی در جذب کودکان بسیار موثر است، بیان داشت: بر آموزش این اصول در کانون پرورش فکری تاکید ویژه داریم و بر این اساس هر ساله آموزشهایی برای ۱۵۰ مربی قصهگوی کانون برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه قصهگویان برتر استانهای کل کشور به دبیرخانه جشنواره بینالمللی قصهگویی معرفی خواهند شد، بیان داشت: نوزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در شش بخش مربیان کانون، آزاد، پدربزرگها و مادربزرگها، نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله، قصهگویان بینالمللی و مقالهنویسی بهمن امسال برگزار خواهد شد.
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