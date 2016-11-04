محمدرضا یکانی کارگردان فیلم کوتاه «تولد» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آهنگسازی «تولد» به پایان رسیده و این فیلم کوتاه آماده نمایش شده است، گفت: هرچند جنگ تحمیلی به پایان رسیده است، اما این روزها افراد هستند که به عنوان مدافع حرم در خارج از خاک ایران دست به مبارزه زده اند تا از باورهای ما دفاع کنند و خانواده آنها همچنان چشم انتظارشان هستند.

وی با اشاره به اینکه «تولد» با هدف توجه به خانواده شهدا ساخته شده است، بیان کرد: خانواده مدافعان حرم به خوبی می دانند که با شرایطی که در کشورهای مورد نظر وجود دارد این امکان وجود دارد که مدافعی که به جنگ می رود به شهادت برسد و دیگر به خانه بازنگردد، اما باز هم با صبر و استقامت از تصمیم آنها حمایت می کنند.

این کارگردان فیلم کوتاه تاکید کرد: در واقع سعی کردم در این فیلم، صبر و استقامت خانواده مدافعان حرم را از نگاه یک دختر بچه ۱۰ ساله به تصویر کشم. دختری که پدرش شهید شده است و می خواهد برای او تولد بگیرد. دختر ۱۰ ساله در این فیلم باور ندارد که پدرش شهید شده است و انگار که هر لحظه با پدرش زندگی می کند.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت امور هنری ارتش با آنها همکاری قابل توجهی داشته است، گفت: خانواده شهید مرتضی زرهرن از سوی ارتش به ما معرفی شد تا بتوانیم درباره خانواده این شهید مدافع حرم فیلم بسازیم. مساله جالبی که بوجود دارد، این است که دختر شهید مورد نظر هم‌سن دختر بازیگری است که قرار بود در این فیلم کوتاه بازی کند.

یکانی در پایان با اشاره به موسیقی تیتراژ این فیلم کوتاه گفت: بهرام گمار خواننده و آهنگساز، اجرای ترانه تیتراژ این پروژه را برعهده دارد.