  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۸

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:

شهرک صنعتی فرودگاه بهترین مکان احداث سایت بی خطرسازی زباله عفونی

شهرک صنعتی فرودگاه بهترین مکان احداث سایت بی خطرسازی زباله عفونی

یاسوج- مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: بهترین مکان برای احداث سایت بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی، شهرک صنعتی فرودگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه پسماند استان افزود: در صورت همکاری شهرک صنعتی، این سایت در این مکان احداث می‌شود.

وی بیان داشت: برای احداث سایت بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی چهار مکان در شهرستان بویر احمد مناسب است.

هاشمی دو نقطه در شهرک صنعتی فرودگاه، بیمارستان امام سجاد (ع) و شهرک صنعتی سرآبتاوه را مکانهای مناسب برای احداث این سایت عنوان کرد.

وی افزود: ایجاد این سایت در راستای کاهش آلودگیهای زیست محیطی انجام می شود و یک ضرورت اساسی برای استان است.

هاشمی اظهار داشت:زباله های عفونی خطرات بسیاری برای انسانها و محیط زیست ایجاد می کنند.

وی تصریح کرد: در راستای کاهش آلودگیهای این زباله ها احداث این سایت در کمترین زمان ممکن انجام شود.

کد مطلب 3812365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها