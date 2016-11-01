شهرک صنعتی فرودگاه بهترین مکان احداث سایت بی خطرسازی زباله عفونی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه پسماند استان افزود: در صورت همکاری شهرک صنعتی، این سایت در این مکان احداث می‌شود.

وی بیان داشت: برای احداث سایت بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی چهار مکان در شهرستان بویر احمد مناسب است.

هاشمی دو نقطه در شهرک صنعتی فرودگاه، بیمارستان امام سجاد (ع) و شهرک صنعتی سرآبتاوه را مکانهای مناسب برای احداث این سایت عنوان کرد.

وی افزود: ایجاد این سایت در راستای کاهش آلودگیهای زیست محیطی انجام می شود و یک ضرورت اساسی برای استان است.

هاشمی اظهار داشت:زباله های عفونی خطرات بسیاری برای انسانها و محیط زیست ایجاد می کنند.

وی تصریح کرد: در راستای کاهش آلودگیهای این زباله ها احداث این سایت در کمترین زمان ممکن انجام شود.