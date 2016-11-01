هرمزگان مستعدترین استان ساحلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر سه شنبه در سیزدهمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان که با حضور وزیر راه و شهرسازی در سالن جلسات استانداری برگزار شد، عنوان کرد: استان هرمزگان در دولت یازدهم با وجود همه محدودیت های ناشی از تحریم و کمبود منابع در کشور به شهادت آمار در زمینه سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت ها و بهبود فضای کسب و کار و افزایش درآمد موفقیت های چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: هرمزگان در پرتو اقدامات دولت تدبیر و امید و در راستای اجرای سیاست های دولت الگوی راستین همزیستی و گنجینه ظرفیت های اقتصادی و کارگاه سازندگی کشور شده است.
استاندار هرمزگان افزود: هرمزگان با همت و تلاش مدیران و مشارکت بالای مردم توانسته رشد شتابانی در مسیر توسعه تجربه کند و در برخی شاخص ها از میانگین ملی پیشی گرفته است.
جادری بیان داشت: در بخش زیرساخت های حمل و نقل طول شبکه راه های استان نزدیک به ۶۰۰ کیلومتر افزایش یافته و توسعه بزرگراه های استان با احداث ۱۳۷ کیلومتر بزرگراه از اقدامات مهم بوده است.
وی تصریح کرد: شبکه ریلی هرمزگان با کارکرد ملی و منطقه ای با ظرفیت اسمی ۴۰ میلیون تن توانسته حجم جا به جایی کالا را به ۱۵ میلیون تن برساند و عملکرد بنادر به دو میلیون (teu) افزایش یافته است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: هرمزگان به واسطه دارا بودن مرز طولانی آبی مستعدترین استان ساحلی جنوب کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیت های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
جادری گفت: در زمینه اقتصاد مقاومتی تلاش شده برنامه های همه دستگاه های اجرایی استان همسو با اقتصاد مقاومتی تدوین شود و تاکید بر توسعه فعالیت های دریامحور و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی و رفع موانع تولید از مهمترین اولویت های کاری در استان است.
وی اظهار داشت: مهمترین بحث در هرمزگان مشکل کمبود آب در بخش شرب و کشاورزی است و ظرفیت های خوبی در بخش آب داریم و نزدیک به ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب شیرین در استان به دریا می ریزد که بهترین روش این است که آب های شیرین را مهار کنیم و همچنین رودخانه های هرمزگان مرزی محسوب نشده اند که نیاز است این مشکل نیز رفع شود.
استاندار هرمزگان اضافه کرد: برای نجات شهر بندرعباس درخواست ایجاد بندر خشک در شهرستان حاجی آباد را داریم چون با این کار بخش زیادی از بار ترافیکی بندرعباس به بندر خشک منتقل می شود.
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