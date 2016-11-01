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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۹

همزمان با اربعین حسینی(ع)؛

استان قم ۲۲ موکب در کربلا برپا می‌کند

استان قم ۲۲ موکب در کربلا برپا می‌کند

قم - استاندار قم گفت: قم بیشترین موکب‌های استانی کشور را در کربلای معلی دارد به طوری که تاکنون حضور ۲۲ موکب از قم قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در جلسه ستاد اربعین استان قم که ظهر سه‌شنبه با حضور آیت الله نوری همدانی در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: ستاد اربعین استان قم و اعضای کمیته‌های آن طی هشت جلسه ۴۰ مصوبه داشتند و با توجه به آسیب شناسی سال‌های گذشته تلاش کردیم تا با اقدامات موثر امسال کمترین نقطه ضعف را داشته باشیم.

وی بیان داشت: قم بیشترین موکب‌های استانی کشور را در کربلای معلی دارد به طوری که تاکنون حضور ۲۲ موکب از قم قطعی شده است.

استاندار قم عنوان کرد:‌ زائران حسینی(ع) هنگام برگشت از کربلای معلی در اربعین سال‌های گذشته مشکلات خدماتی و رفاهی داشتند که ما آنان را بررسی و در میان راه و مرز مهران که مرز اختصاص یافته برای قمی‌ها است خدمات خود را ارائه می‌دهیم.

وی ابراز کرد: کمیته امنیتی قم در مرز مهران مستقر شده و تدابیر امنیتی نیز صورت گرفته است.

کد مطلب 3812369

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