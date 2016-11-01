به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در جلسه ستاد اربعین استان قم که ظهر سه‌شنبه با حضور آیت الله نوری همدانی در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: ستاد اربعین استان قم و اعضای کمیته‌های آن طی هشت جلسه ۴۰ مصوبه داشتند و با توجه به آسیب شناسی سال‌های گذشته تلاش کردیم تا با اقدامات موثر امسال کمترین نقطه ضعف را داشته باشیم.

وی بیان داشت: قم بیشترین موکب‌های استانی کشور را در کربلای معلی دارد به طوری که تاکنون حضور ۲۲ موکب از قم قطعی شده است.

استاندار قم عنوان کرد:‌ زائران حسینی(ع) هنگام برگشت از کربلای معلی در اربعین سال‌های گذشته مشکلات خدماتی و رفاهی داشتند که ما آنان را بررسی و در میان راه و مرز مهران که مرز اختصاص یافته برای قمی‌ها است خدمات خود را ارائه می‌دهیم.

وی ابراز کرد: کمیته امنیتی قم در مرز مهران مستقر شده و تدابیر امنیتی نیز صورت گرفته است.