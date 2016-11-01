تکریم ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی سرخه الزامی است

به گزارش روابط خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده بعدازظهر سه شنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی سرخه به میزبانی سالن جلسات فرمانداری، ضمن تاکید بر اینکه تکریم ارباب رجوع باید مورد توجه همه ارگان‌های اجرایی، خدماتی، فرهنگی و ... قرار گیرد، بیان داشت: صیانت از حقوق شهروندی یکه تعامل دوطرفه میان ملت و دولت است.

وی افزود: صیانت از حقوق شهروندی یکی از مسائل اصلی و مهم نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی بوده که باید همواره مورد توجه مسئولان بوده و در راستای تقویت آن تلاش کنند از سوی دیگر مسئولان در بیرون از اداره، خودشان ارباب رجوعی برای سایر نهادها هستند لذا همه ما به یکدیگر وابسته هستیم.

فرماندار سرخه با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندی تنها مختص دولت و یا تنها مختص ملت نخواهد بود، گفت: این حقوق یک تعامل دوطرفه است که هر دو سو باید در راستای عمل به تعهدات خود بکوشند که در این راستا دولت یازدهم با رویکرد مثبت و با ترویج تکریم ارباب رجوع گام های موثری در رضایتمندی مردم برداشته است اما ما انتظار داریم این گام ها در سطح شهرستانی نیز به چشم بخورد.

مویدی زاده با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص سبک زندگی اسلامی و جاری کردن این رویه در زندگی روزمره افراد جامعه، تاکید کرد: متاسفانه امروز ارزش های دینی و سبک زندگی اسلامی در بعضی جهات افول و مغفول واقع شده است لذا باید با تمام دقت و جدیت در راه الگو قرار دادن این رویه در متن زندگی مردم تلاش کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کج روی ها، تحریف ها و استفاده های شخصی و برداشت منفعت طلبانه از دین گفت: اصول اسلام و برنامه های قرآن کریم بسیار روشن و مبرهن بوده که باید با آگاهی از تمامی بخش های زندگی اسلامی و همچنین حکومت اسلامی بکوشیم تا نگذاریم عده ای افراد سودجو دین را دست مایه رسیدن به اهداف خویش قرار دهند.

فرماندار شهرستان سرخه در خصوص تقویت محیط ادارات در رسیدگی به امور مردم و انجام وظایف محوله گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه رشادت ها، ازخودگذشتگی ها و ایثار جانبازان، آزادگان و شهیدان از ابتدای انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و صحنه های حساس و سرنوشت ساز نظام شکل گرفته که از این رو تک‌تک مسئولان نظام در برابر خون شهدا مسئول بوده و در همین راستا مدیران ادارات نیز باید تمامی تلاش خود را برای رضایتمندی مردم به کارگرفته و برای فضاسازی و مناسب سازی سیر انجام امور روزانه ارباب رجوع تلاش کنند.