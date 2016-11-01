قطع همکاری مراکز فیزیوتراپی با بیمه ها/ارائه خدمات آزاد به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد موذن زاده با اشاره به اعتراض شدید جامعه فیزیوتراپی کشور از تاخیر بیمه‌ ها در پرداخت مطالبات مراکز فیزیوتراپی، گفت: ادامه این وضعیت باعث می شود پوشش خدمات فیزیوتراپی به خصوص درمان‌های با ارزشی مانند تمرین درمانی و منوآل تراپی با مشکل مواجه شود.

وی افزود: متاسفانه بر اساس رصد صورت گرفته در سطح کشور در میان سازمان‌های بیمه پایه فقط بیمه نیروهای مسلح است که مطالبات سال گذشته مراکز فیزیوتراپی را تسویه کرده و بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی باعث شده اند مراکز فیزیوتراپی دچار بحران شوند و در صورت عدم توجه عاجل به این مسئله مراکز فیزیوتراپی چاره ای جز قطع همکاری با سازمان های بیمه ای و دریافت آزاد هزینه خدمات خود را ندارند.

موذن زاده، اعتراض شدید انجمن فیزیوتراپی ایران نسبت به این رویکرد بیمه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: از مسئولین وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت به عنوان متولیان اصلی بیمه و سلامت کشور تقاضای رسیدگی به این معضل را داریم.

وی افزود: سازمانهای بیمه گر دچار مشکل کمبود منابع مالی هستند که احتمالا ناشی از پایین بودن سرانه درمان و همچنین استهلاک سرمایه ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت است در حالی که منافع طرح تحول نظام سلامت نه تنها فقط برای بخش دولتی درمان بوده است بلکه در مورد خدمات توانبخشی حتی به ارتقاء سطح این خدمات در بخش دولتی نیز نائل نشده است.

بازرس انجمن فیزیوتراپی ایران خاطرنشان کرد: در صورت عدم توجه به عدم پرداخت مطالبات مراکز فیزیوتراپی که این تاخیر به یک سال رسیده است، این انجمن حق پیگیری قانونی و حقوقی برای دریافت مطالبات و ضرر و زیان تاخیرات صورت گرفته را برای خود محفوظ می‌داند.