رزمایش اربعین در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای این رزمایش سناریوهای مختلف شامل رهایی گروگان، کنترل اغتشاشات و سرقت به اجرا در آمد.

سرهنگ شهاب عزیززاده معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان ایلام در حاشیه اجرای این رزمایش با اشاره به مدت کوتاه باقی مانده برای مأموریت اربعین حسینی اظهار داشت: نیروی انتظامی در قرار گاه امام علی (ع) تمام برنامه ریزی های خود را برای برگزاری با شکوه این همایش بزرگ ملی انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه این رزمایش در راستای حفظ آمادگی رده های مختلف انتظامی استان و ایجاد هماهنگی با یگان های خدمات رسان به مرحله اجرا در آمده است، گفت: اجرای این گونه تمرین ها باعث می شود در مرحله عملیاتی هماهنگی ها افزایش یابد و خدمات به صورت مطلوب به مردم ارائه شود .

گفتنی است سازمان آتش نشانی، راه و شهرسازی، استانداری، جمعیت هلال احمر، اوژانس و ... از سازمان های خدمات رسان حاضر در این رزمایش بودند.