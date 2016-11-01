مصوبه کاهش ساعت کاری بانوان در ادارات نهاوند اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره دوروزی ظهر دوشنبه در کارگروه بانوان شهرستان نهاوند بابیان اینکه باید بانوان در انتخاب مدیریت‌ها دیده شوند، گفت: بانوان علاوه بر مطالبه گری، باید توانمندی‌های خود را نشان دهند.

وی با اعلام رضایت از دفتر امور بانوان نهاوند، گفت: خوشبختانه برای ارتقا جایگاه بانوان در نهاوند اقدامات خوبی انجام‌شده است.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان بابیان اینکه کمیته‌ها باید دقیقاً با عناوین ابلاغی اجرا و در بحث اعضا نیز باید تجدیدنظر شود، گفت: دفتر امور بانوان دارای ۷ کمیته شامل کمیته توان‌افزایی، کمیته کارآفرینی و اشتغال، تحکیم نهاد خانواده و غیره است.

وی با تأکید بر اینکه زنان و دختران روستایی باید در کمیته‌های مربوط به امور بانوان به‌صورت ویژه دیده شوند، گفت: اعضا و مشاورین امور بانوان در ادارات موظف به پیگیری و اجرای مصوبات دفتر امور بانوان از طریق روسای ادارات هستند.

دوروزی با بیان اینکه در کمیته‌های امور بانوان باید از کارشناسان استفاده شود، گفت: ادارات و روسای ادارات باید بانوان شاغل در ادارات را به‌صورت ویژه ببینند چراکه مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع و حقوق بانوان توجه دارند و بر آن‌ تأکید می‌کنند.

وی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در شهرستان، گفت: سمن‌ها دغدغه‌های مردمی دارند چراکه از دل مردم هستند و باید از آن‌ها در کارگروه‌ها و کمیته‌های مربوطه استفاده شود.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان با اشاره به مصوبه ریاست جمهوری مبنی بر کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص گفت: ادارات نهاوند موظف به اجرای این مهم هستند چراکه در غیر این صورت گزارش آن به دفتر امور بانوان نهاد ریاست جمهوری ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دفتر امور بانوان استانداری همدان در سطح کلان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کند، گفت: دفاتر فعال در فرمانداری شهرستان نهاوند باید به فراخور نیازهای شهرستان برنامه اجرا کنند.

دوروزی تأکید کرد: دفتر امور بانوان نهاوند باید تا قبل از آغاز فصل سرما برگزاری چند برنامه ویژه بانوان شهرستان را مدنظر قرار دهد.