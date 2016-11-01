تحریف سخیف و ظلمی آشکار در حق امام(ره)/ پاسخی به یک شبهه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در خصوص تحریف های ایجاد شده نسبت به اندیشه امام (ره) توسط برخی از اساتید در دانشگاه ها متن نامه ای را خطاب به دانشجویان سراسر کشور منتشر کرد. متن نامه به شرح زیر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشجویان عزیز و فرزندان رشید خمینی کبیر!

با سلام و سپاس از فعالیت‌های خالصانه و مجاهدت‌های مومنانه شما در عرصه دانش و فرهنگ و سیاست ؛ بدون شک در تاریخ پر شکوه انقلاب اسلامی یوم الله سیزده آبان یکی از وجوه ممیزه‌ی برجسته‌ی اسلام انقلابی و اسلام آمریکایی است، خیزش دانشجویی پر شکوه سیزده آبان ۵۸ مصداقی مهم از تبلور اسلام انقلابی ِعدالتخواهِ ظلم ستیز در تقابل با اسلام سازشکارِ و لیبرال بود، خیزشی که امامِ امت هم سو با امت ِامام آن را انقلاب دوم خواندند، انقلاب دوم حماسه ای سترگ بود که ریشه در مبانی نظری دینی انقلاب اسلامی و دیدگاه های فقیه متبحری بود که توانست اسلام منزوی را از گوشه ی حوزه‌های علمیه به متن جامعه ببرد و حیاتی دوباره بخشد.

اما متاسفانه جریان سازش و ظلم پذیر از همان روز های آغازین تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا پرچم مخالفت با این ایده و عمل انقلابی را بر افراشتند و در این سال ها بنا به اقتضائات و شرایط زمانی، گاهی نجوا گونه و گاهی با صدای بلند و در تریبون های رسمی و عمومی دید گاه های زاویه دار خود با امام را مطرح کردند، اما از آنجایی که در این سال‌ها نتوانستند از مسیر تخاصم مستقیم با دیدگاه های امام (ره ) و تخطئه آراء ایشان طرفی ببندند، چند سالی است در مسیر تحریف اندیشه های آن عزیز سفر کرده گام بر داشته اند؛ افرادی نیز مدعی شدند حضرت امام در سال های آخر عمرشان قصد صلح و سازش با آمریکا داشته اند و جز آنها هم کسی از قصد امام خبر نداشته است و به تازگی مدعیان دیگری در صحن دانشگاه ادعایی دیگر مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه مبارزه با آمریکا از آغاز هم جایگاهی در اندیشه ی حضرت امام (ره) نداشته است. تحریفی سخیف و ظلمی آشکار در حق امام راحل!!

جالب است که این ادعاها توسط افرادی طرح می‌شود که سن و سالی هم از آنها گذشته و دوران مبارزه ی امام را هم به چشم خود دیده اند؛ دیده اند که امام عزیز در تمام دوران رهبری نهضت ریشه‌ی همه‌ی گرفتاری‌ها و همه‌ی تحقیرها را استکبار و مصداق تام آن یعنی آمریکا می دانستند. متاسفم از اینکه عده‌ای در دانشگاه و در کسوت استادی و اهل علم و پژوهش که طبعا باید جایگاه ارائه مستندات و ادله باشد، بدون هیچ استدلال و منطقی این گونه در میان دلها و افکار دانشجویان بذر تردید می پراکنند.

با حسن ظن باید گفت این جماعت حتی به خود زحمت یک جستجوی ساده را نمی‌دهند تا ببینند امام راحل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی صدها بار از نقش استکبار و در راس آن آمریکا صریحا سخن گفته‌اند؛ اساسا آغاز نهضت ایشان در اعتراض به لایحه ی تحقیر آمیز و ضد ملی کاپیتالاسیون بود که تنها در این سخنرانی نکات زیر را بیان فرمودند:

«- دنیا بداند که هر گرفتاری‏ ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است؛ از امریکاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از امریکا خصوصاً متنفر است.

- دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند؛ امروز به چنگال امریکا و عمال آن. امریکاست که از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می‏ کند. امریکاست که وکلا را، یا بیواسطه یا با واسطه، بر ملت ایران تحمیل می‏ کند. امریکاست که به مجلس و دولت ایران فشار می‏ آورد که چنین تصویبنامه مفتضحی را که تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می‏ ،،کند، تصویب و اجرا کنند.

- امروز سر و کار ما با این خبیثهاست! با امریکاست. رئیس جمهور امریکا بداند که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما. امروز منفورترین افراد بشر است پیش ملت ما.

- تمام گرفتاری ما از این امریکاست! تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است! اسرائیل هم از امریکاست. این وکلا هم از امریکا هستند! این وزرا هم از امریکا هستند! »(صحیفه نور، جلد ۱، صص۴۱۵ -۴۲۴)

متاسفانه اکنون که تعداد زیادی از نسل اول انقلاب هنوز در حال حیات هستند، سخنانی را می شنویم که بر خلاف مسلمات و محکمات انقلاب بوده و تحریف آشکار اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بشمار می رود و در کمال تعجب مجموعه هایی که وظیفه ی مقابله با تحریف امام را بر عهده دارند زبان در کام فروکشیده اند .

یادمان نرفته است که همواره چشم امید امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حفظ آرمانها و ارزشهای انقلاب به نسل جوان انقلابی و دانشجویان بوده است لذا انتظار میرود شما عزیزان با تحقیق و تامل بیشتر و حضور مسئولانه در صحنه به روشنگری پرداخته و مانع روایتگری های انحرافی و دشمن پسند از حرکت بزرگ مردم ایران شوید.



تشکل‌های انقلابی دانشجویی و انجمن‌های اسلامی اصیل نیز همواره تأیید امام بزرگوار بر حرکت انقلابی آبان ۵۸ که خواری و ذلت مستکبرین و ستمگران را جلوه‌گر ساخت، به یاد داشته باشند و استکبارستیزی و موضع‌گیری محکم و انقلابی در برابر دولت‌های مستکبر بویژه آمریکا و اسرائیل را بعنوان شاخصی استاندارد و معیار برای تداوم حرکت در مسیر صحیح در نظر بگیرند و ضمن جدا کردن خط خود از جریان تحریف گر خط امام، جور برخی انقلابی‌های خسته و پشیمان را بکشند.

به امید فتح قله‌های پیشرفت و اقتدار برای ملت مسلمان ایران و سرافرازی شما جوانان عزیز

محمد محمدیان