سهم بانوان در مدیریت افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی پیش از ظهر سه شنبه در همایش بانوان پیشرو در عرصه علم و مدیریت بیان کرد: مدیران کشور نتوانستند آنچه را که باید در راستای سهم بانوان در اداره مملکت بخصوص سهم مدیریتی آنان درست انجام دهند و زمانی این امر محقق خواهد شد که بانوان خودشان تلاش کنند و قدم اساسی بردارند چون مردها پستها را خالی نخواهند کرد و باید مبارزه علمی و اقتصادی صورت پذیرد تا بانوان به سهم ۵۰ درصدی خود در عرصه مدیریتی دست یابند.

وی افزود：در چند سال اخیر بانوان کشور توانستند نقش خوبی در جامعه داشته باشند و موفقیت‌های نسبی کسب کنند.

وی اضافه کرد: در عرصه مدیریتی نقطه ضعفی که همیشه به بانوان وارد است کم تجربگی آنان است ولی اگر بخواهیم با این دیدگاه به نقش زنان در جامعه نگاه کنیم تا آخرالزمان باید همین روند ادامه داشته باشد و بالاخره از جایی باید شروع شود.

وی ادامه داد: درخشش بانوان در رتبه های علمی کشور نشانه توانایی بالای آن‌هاست و باید ۵۰درصد توان اجتماعی و نیروی کار به زنان اختصاص یابد تا از این توانایی مهم بی بهره نباشیم.

استاندار فارس تشریح کرد: دولتها یا دوره گرد و آتش نشان هستند ویا مستقر و برنامه ریز می باشند، دولتهای دوره گرد فاقد برنامه ریزی مدون هستند و عین آتش نشان زمانی که بحرانی روی می دهد در صدد خاموش کردن آن بر می آیند ولی دولتهای مستقر برنامه ریزی دارند و با برنامه حرکت می کنند و بحرانها را پیش بینی و از وقوع آن پیشگیری می کنند.

وی ادامه داد: زمانی که دولت جدید روی کارآمد در بدترین شرایط کشور را تحویل گرفت با وجودی که بالاترین درآمد کشور در دولت قبل بود.

افشانی تاکید کرد: نباید موفقیت‌های دولت را کتمان کرد و یاس و ناامیدی در کشور تزریق کرد، در این دوره نرخ بیکاری از ۱۶.۸ به ۱۲.۱ در استان فارس کاهش پیدا کرد و تورم ۴۴درصد به زیر ۱۰ درصد تنزل یافت.

وی اضافه کرد: متاسفانه تمامی دستاوردهای دولت تحت تأثیر بیکاری قرار گرفت و سالانه میزان نیروی کار افزایش پیدا می کند.

استاندار فارس افزود: خوشبختانه میزان صادرات استان فارس در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: مشکل بیش از سه هزار واحد استان فارس درجذب بودجه مرتفع شد.

استاندار فارس توضیح داد：در سه حوزه آب، انرژی و حمل و نقل در استان فارس فعالیتهای خوبی در این دوره انجام شده است.

افشانی اضافه کرد: در حوزه حمل نقل با افتتاح آزادراه ۲۳۰کیلومتری شیراز به سمت اصفهان،۱۳۰ کیلومتر فاصله این دو شهر کاهش پیدا خواهد کرد و با تزریق بودجه کار در این پروژه بی وقفه در حال انجام است.

استاندار فارس تأکید کرد: به مدیران توصیه می کنم ۲۴بند اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر انقلاب را بخوانید چون برنامه یک سال و دو ساله کشور نیست و یک امر مداوم و دراز مدت است.